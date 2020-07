Mahealani Amaru joue en reo tahiti à Paris !

TAHITI, le 21 juillet 2020 - Mahealani Amaru, qui attaque sa seconde année d'études à l’Académie de l’Union en France, joue dans Au nom de toutes, un spectacle mis en scène par Danielle Gabou.



Le 13 juillet, c’est au théâtre du Chatelet à Paris qu’une représentation a fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Celle-ci sera diffusée en août sur France Ô puis sur la 1ère. L’occasion pour Mahealani de se faire repérer par des professionnels du milieu et de partager la scène avec de grandes comédiennes.



Cette création de 2019, de la Compagnie sans sommeil dénonce les violences conjugales. Mahealani Amaru y joue en reo tahiti. Elle précise que c’est sa grand-mère qui l’a aidée à parfaire la traduction du texte français.



" J'y 'incarne une femme qui se nomme Morgane, 31 ans, auto-entrepreneure. C'est une femme qui a subit des violences psychologiques et physiques et elle est sortie de ce calvaire grâce à l'aide d'une association... mais surtout grâce au fort caractère qu'elle possède. Elle dégage un message d'espoir et de force pour toutes les femmes. Ce projet m'est très sensible, parce que c'est porteur de message, un espoir pour toutes ces femmes qui sont battues dans leur couple et qui n'osent pas en parler ."