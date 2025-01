Macron veut "mobiliser" plus de jeunes volontaires "en renfort" des armées

Cesson-Sévigné, France | AFP | lundi 20/01/2025 - Emmanuel Macron a annoncé lundi un projet aux contours flous pour "mobiliser" davantage de jeunes volontaires "en renfort des armées" en cas de besoin, face à une "accélération des périls" depuis la guerre en Ukraine, semblant acter la fin du service national universel (SNU).



Dans ses traditionnels voeux aux armées, près de Rennes, le chef de l'Etat a insisté sur "l'accumulation des menaces" qui oblige la France à s'adapter. Pour cela, il a lancé aussi une actualisation de la Revue stratégique sur les priorités de la défense française, plaidant parallèlement pour un "réveil stratégique européen".



"Ne nous leurrons pas", le conflit en Ukraine "ne se terminera pas demain ni après-demain", a lancé le président au moment même où son homologue Donald Trump, qui a promis une fin rapide de cette guerre, était investi aux Etats-Unis.



"Il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité en Europe sans les Européens et sans qu'elles ne soient négociées par les Européens", a-t-il averti.



"L'enjeu aujourd'hui, c'est de donner les moyens à l'Ukraine de durer, et d'entrer dans toute future négociation en position de force. L'enjeu demain, quand les hostilités s'arrêteront, sera de donner à l'Ukraine des garanties contre tout retour de la guerre sur son territoire, et des assurances pour notre propre sécurité", a-t-il plaidé.



Dans ce contexte nouveau, Emmanuel Macron a dit vouloir "proposer à notre jeunesse un engagement fort" pour lui "donner le choix de servir".



"Aujourd'hui, nous nous contentons d'un recensement, d'une journée défense et citoyenneté", "c'est trop peu", a-t-il expliqué.



Il a rappelé que mobiliser les jeunes était "l'ambition du SNU", un projet qui lui était cher. Le gouvernement de Gabriel Attal avait lancé il y a un an les travaux pour une généralisation à la rentrée 2026 de ce dispositif destiné aux 15-17 ans.



Mais depuis, la dissolution, l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, et les restrictions budgétaires semblent avoir sonné le glas de cette "ambition".



Emmanuel Macron le reconnaît presque, sans le dire, ouvrant la voie à un nouveau projet.



Sans "rétablir le service national obligatoire", il a demandé au gouvernement et à l'état-major des armées des propositions d'ici mai pour "permettre à une jeunesse volontaire d'apprendre avec les armées et d'en renforcer les rangs".



"Nous devrons mieux détecter les volontaires", "les former et être capable de les mobiliser le jour venu", "en renfort des armées en métropole ou ailleurs", a-t-il esquissé. "Après l'armée de métier, c'est la réserve de professionnels qu'il nous faut à présent mobiliser, en appui, en appoint."



"Pour constituer cette réserve, la Journée de défense et de citoyenneté sera rénovée et redeviendra demain un moment de temps retrouvé avec les armées", a-t-il ajouté. Parmi les 800.000 jeunes qui y passent chaque année, "certains se signaleront et diront qu'ils répondront présents si la Nation les appelle".



La France vise 210.000 militaires d'active et 80.000 réservistes à l'horizon 2030.



Plus largement, le chef de l'Etat et des armées a donc lancé une nouvelle Revue stratégique. D'ici mai également, le secrétariat général de la Défense et de la sécurité nationale devra lui faire des propositions pour s'adapter aux "périls de l'époque".



Comme il le dit depuis des mois, l'Europe a besoin d'un "réveil stratégique", pour faire face "si notre allié américain" se désengage du Vieux Continent, un mouvement qui pourrait s'accélérer drastiquement avec le retour de Donald Trump.



"Notre allié américain affirme que l'on doit dépenser plus" pour la défense au sein de l'Otan, "et il a raison", a-t-il assuré, défendant toutefois les efforts français avec les 413 milliards d'euros de la loi de programmation pour 2024-2030.



Il a prôné une fois de plus "une préférence européenne" dans l'acquisition d'équipements, mais aussi "plus de programmes communs" au sein de l'Union européenne pour concevoir l'armement de demain. "Nous devons toutefois changer d'échelle dans nos montants consacrés à la défense", a-t-il aussi affirmé, évoquant "un mur d'investissement".



Le président avait choisi de présenter ses voeux à Cesson-Sévigné, qui accueille le Commandement de l'appui terrestre numérique et cyber, pour placer ce rendez-vous annuel sous le signe "de l'innovation" à trois semaines d'un sommet sur l'intelligence artificielle qu'il organise les 10 et 11 février à Paris.

