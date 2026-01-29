

Macron rend hommage à Ilan Halimi, prône des peines plus lourdes contre l'"hydre antisémite"

Paris, France | AFP | vendredi 13/02/2026 - "Lorsqu'un juif est en danger, la patrie est en danger" : Emmanuel Macron a dénoncé vendredi "l'hydre antisémite" qui "s'immisce" dans tous les "interstices" de la société française et prôné une peine inéligibilité "obligatoire" pour les élus coupables de tels actes ou propos, 20 ans après l'assassinat d'Ilan Halimi, jeune juif séquestré et torturé à mort.



"C'est parce qu'il était juif qu'il subit un supplice innommable, calvaire de 24 jours venu du fond des âges", a lancé le chef de l'Etat, en présence de sa famille, avant de planter un chêne à sa mémoire dans les jardins de l'Elysée.



Le jeune homme, retrouvé agonisant le long d'une voie ferrée après trois semaines de sévices perpétrés par une vingtaine de personnes qui se faisaient appeler "le gang des barbares", sous la direction de Youssouf Fofana, est décédé lors de son transfert à l'hôpital, le 13 février 2006.



Vingt ans plus tard, l'antisémitisme est plus que jamais d'actualité et il prend des "visages nouveaux", "islamiste", "antisioniste", "d'extrême droite" et "d'extrême gauche", a détaillé le chef de l'Etat.



"En 20 ans et malgré l’action résolue de nos policiers, gendarmes, magistrats, professeurs, élus, l’hydre antisémite n’a cessé de progresser (...) Elle s’est immiscée dans l’intimité de nos sociétés, dans chaque interstice", a-t-il relevé.



Les actes antisémites ont certes diminué de 16% à 1.320 en 2025 mais "n'ont jamais été aussi élevés que pendant les trois dernières années" et comptent pour 53% de l'ensemble des faits antireligieux, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.



Leur forte hausse fait suite à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, suivie du lancement de l'offensive israélienne à Gaza.



- "Votre place est ici" -



Le chef de l'Etat a notamment pointé du doigt l'antisémitisme qui "s'appuie sur la critique de la politique menée par Israël pour décrédibiliser, assigner, nier le droit à l'existence de l'Etat hébreu et finit par nier le droit des juifs eux-mêmes à vivre".



"Celui-là même qui, dans une inversion historique vertigineuse, entend faire des juifs des génocidaires", a-t-il jugé.



Il a ainsi donné des gages à ceux qui dans la communauté juive jugent sa diplomatie trop critique envers Israël à Gaza et trop proche des Palestiniens, avec notamment son initiative à l'ONU en faveur de la reconnaissance d'un Etat palestinien.



Devant un parterre de représentants de l'autorité judiciaire, il a aussi annoncé que le gouvernement allait "travailler" à un renforcement de la pénalisation des actes "antisémites", jugée "trop souvent dérisoire".



Il a prôné une "peine d'inéligibilité obligatoire" pour les élus coupables "d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires" car les politiques doivent être "des sentinelles de la République".



Le président de la République s'est aussi directement adressé aux juifs de France, alors qu'un nombre croissant d'entre eux prennent le chemin d'Israël. Leur nombre a ainsi augmenté de 45% avec 3.300 arrivées en 2025.



"N’oubliez jamais cela. Votre place est ici pas simplement parce que c’est votre pays mais parce que la France a besoin de vous pour rester elle-même", a-t-il dit.



- "Toujours un" -



M. Macron, accompagné d'une soeur d'Ilan Halimi, Anne-Laure Abitbol, a ensuite planté un chêne de 20 ans, "symbole d'enracinement de la mémoire d'Ilan Halimi dans la République", dans la tradition des arbres de la liberté, de la laïcité ou de la fraternité, selon l'Elysée.



L'arbre a désormais une place d’honneur, au plus près du palais présidentiel, quand d'autres à la mémoire du jeune homme ont été vandalisés en France ces derniers mois.



Pour le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi, il était "important", à travers ces mots, "de dire aux Français juifs qu'ils ne sont pas seuls face à l'antisémitisme".



Au même moment, Marine Le Pen et le juriste franco-israélien Arno Klarsfeld, devenu ces dernières années un visage de la stratégie de dédiabolisation du Rassemblement national, ont rendu hommage ensemble à Ilan Halimi en inaugurant une allée à son nom à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).



Arno Klarsfeld, visé par une enquête pour avoir suggéré d'organiser de "grandes rafles" d'étrangers en situation irrégulière en France, a exprimé sa "reconnaissance à Marine Le Pen d'avoir su faire évoluer son parti et d'en avoir fait aujourd'hui un parti qui soutient les Français juifs, qui honore la mémoire de la Shoah".



"Gardons en mémoire notre devoir de lutte, constante, exigeante, contre toutes les manifestations de ce nouvel antisémitisme qui prospère sur notre sol", a déclaré la cheffe de file de l'extrême droite.

