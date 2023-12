Macron évoque le Proche-Orient et l'Ukraine avant de fêter Noël avec les troupes en Jordanie

Sur une base aérienne en Jordanie , Jordanie | AFP | jeudi 21/12/2023 - Emmanuel Macron a salué jeudi l'engagement des troupes françaises au Proche et Moyen-Orient et évoquant l'Ukraine, martelé que les Occidentaux ne pouvaient "laisser la Russie gagner", devant les forces françaises stationnées en Jordanie.



"Quel serait le lendemain pour nous Européens ?" si la Russie gagnait, a-t-il déclaré devant un parterre de militaires dans un hangar pour aéronefs avant un dîner de Noël avec les troupes.



"Nous continuerons donc à aider les Ukrainiens. Ce que nous faisons, même si cela nous coûte, est déterminant pour notre sécurité future, pour notre rôle en Europe et pour la souveraineté de l'Ukraine", a-t-il insisté.



La situation se complique pour l'Ukraine après l'espoir déçu d'une grande contre-offensive cet été, la pression accrue de la Russie sur le front et le non déblocage d'importants volumes d'aide par l'Union européenne et les Etats-Unis.



"Je suis là, parmi vous, dans ce lieu entre guerre et paix, dans une région où les derniers mois ont rappelé l'importance pour tous", a-t-il poursuivi devant environ 350 aviateurs et commandos, alors que le Proche-Orient est secoué par les conséquences de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas.



Le chef de l'Etat a évoqué la récente vague d'attaques menées contre des navires en mer Rouge par les rebelles Houthis du Yémen, avec des drones et missiles, qui menace de perturber les flux du commerce mondial. Une "menace intolérable", selon lui.



La frégate française Languedoc a abattu trois drones ces dernières semaines donc deux qui fonçaient droit sur elle, selon l'armée française.



Emmanuel Macron, tournant le dos à trois jours de crise politique en France autour d'une loi controversée sur l'immigration, a choisi cette année de se rendre au Proche-Orient pour son traditionnel dîner de Noël avec les troupes.



Il s'est entretenu plus tôt dans la journée avec le roi de Jordanie Abdallah II. "Main dans la main", a écrit sur X (ex-Twitter) Emmanuel Macron en référence à une image forte des deux dirigeants foulant ensemble le tapis rouge sur le tarmac de l'aéroport d'Aqaba (sud de la Jordanie).



"Face à l'urgence humanitaire absolue à Gaza, nous ne ménageons pas nos efforts conjoints en vue d'obtenir un cessez-le-feu dès que possible et de répondre aux besoins urgents des populations", a-t-il ajouté, soutenant la création d'une plateforme humanitaire pour Gaza en Jordanie.



En représailles à une attaque meurtrière sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre, Israël pilonne la bande de Gaza, faisant des milliers de morts selon le Hamas et provoquant une situation humanitaire dramatique.



Un premier vol français avec onze tonnes de fret humanitaire est arrivé jeudi à Amman. Un autre doit suivre dans les prochains jours.



"Mobilisés, nous le sommes également pour rouvrir un horizon politique autour de la solution à deux Etats" israélien et palestinien, a poursuivi M. Macron.



Le roi a souligné de son côté "l'importance du rôle de la France et de l'Union européenne dans le soutien à la solution à deux Etats" et appelé à des "efforts intensifiés" en ce sens, selon un communiqué.



Emmanuel Macron lui avait déjà rendu visite le 25 octobre lors d'une tournée dans la région destinée à marquer la solidarité avec Israël après l'attaque du 7 octobre, et à relancer l'idée d'une solution à deux Etats.





Le groupe EI toujours actif



Le chef de l'Etat a ensuite rejoint en avion les 350 militaires français engagés dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI) depuis une base jordanienne.



Saumon fumé, foie gras, volaille aux morilles et bûche chocolat noisette: le chef des cuisines de l'Elysée a mis les petits plats dans les grands pour le dîner de Noël avec les troupes.



Ces militaires font partie de l'opération Chammal qui compte aussi 250 hommes en Irak et Syrie et constitue le volet français de la coalition internationale lancée en 2014 contre l'EI et coordonnée par Washington.



Le décès de trois militaires français cet été en Irak a rappelé que la France était toujours engagée dans la région où l'EI reste actif.



Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les attaques de milices pro-iraniennes se sont multipliées notamment en Syrie contre des bases américaines, avec un réel risque d'escalade, selon les experts sécuritaires.



Vendredi, alors que le président se trouvera toujours sur la base aérienne projetée au Levant, les derniers soldats français s'envoleront du Niger, après plus de dix ans de lutte antijihadiste dans la région.



Le président a relevé que ce désengagement des troupes françaises au Niger s'était produit "dans le calme".



Chassées du Mali, du Burkina Faso puis du Niger par des juntes hostiles, les forces françaises se redéploient en partie en Europe de l'Est depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

le Vendredi 22 Décembre 2023 à 05:18 | Lu 46 fois