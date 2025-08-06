

Machine de cirque débarque à Tahiti

Tahiti, le 3 septembre 2025 - Préparez-vous à en prendre plein les yeux pendant une heure et demie du 12 au 15 septembre prochain au Grand théâtre. Pour la première fois, cinq acrobates et un musicien du collectif québécois Machine de cirque se produisent à Tahiti. Entre cirque contemporain et traditionnel, leurs prouesses techniques seront au service de l'histoire qu'ils racontent dans un monde post-apocalyptique où l'amitié règne en maître. Humour burlesque, poésie, numéros de jonglage improbables, ce spectacle a déjà été joué dans 25 pays devant plus de 500 000 spectateurs.





“Ça fait longtemps qu'on a très envie de les faire venir, ça fait à peu près dix ans qu'ils tournent partout dans le monde. Ils ont joué dans 25 pays différents, 500 000 spectateurs. Donc c'est un spectacle qu'on connaît depuis longtemps, mais nos agendas n'arrivaient pas à coïncider. On travaille sur leur venue depuis deux ans, et là, pour la première fois, ça a été possible”, se réjouit Guillaume Gay, de la compagnie du Caméléon. Machine de cirque, ce sont cinq acrobates (deux Hongrois, un Allemand, un Américain et un Canadien) et un musicien sur scène qui bousculent la loi de la gravité avec poésie et humour.



Car la musique est presque une actrice à elle toute seule. Comme l'explique le Québécois Francis Gadbois, spécialiste de vélo acrobatique : “Il y a eu une période où il n'y avait que des bandes sonores dans le cirque, et on ramène de la musique ‘live’ en respectant les codes traditionnels. C'est ce qui fait qu'un spectacle est vivant. Et même si on l'a joué des milliers de fois, ce n'est jamais le même.” “Le musicien s'adapte aussi à l'humeur des artistes. S'il n'est pas très bien, on peut faire sortir une certaine mélancolie même si cela reste extrêmement joyeux”, ajoute Fred Lebrasseur, le musicien de la troupe et cofondateur de la compagnie Machine de cirque.



Un art circassien rassembleur



Ce spectacle est “un prétexte” pour mettre en avant l'amitié dans un monde post-apocalyptique où il n'y a plus de femmes sur terre. Les protagonistes, seuls au monde et isolés, essaient de construire une machine pour tenter d'entrer en contact avec d'autres personnes, et chacun d'entre eux revit un moment de sa vie d'avant. Entre la dramaturgie du cirque contemporain et les prouesses techniques du cirque traditionnel, les personnages vous transportent dans un univers où leur complicité est contagieuse.



Émotion et rires garantis pour ce spectacle où les quilles de jonglerie servent aussi d'instruments au musicien qui s'en sert pour jouer de sa batterie sur roulettes qui se déplace sur scène. Un art circassien original qui mêle, avec intelligence et poésie, le théâtre, la musique et des exploits techniques. À découvrir, dès l'âge de 5 ans, au Grand théâtre de la Maison de la culture du 12 au 14 septembre, une date supplémentaire étant déjà prévue le 15.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Mercredi 3 Septembre 2025 à 15:39 | Lu 233 fois



