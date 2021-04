Mabzouel, le Tahitien qui cartonne sur Twitch

En plus des streamings, Haumana crée également sa chaîne Youtube où il commence à se faire connaitre pour ses “tutos zombie” sur Call of Duty. Puis en 2018, retour au fenua avec son diplôme en poche, et devient professeur de théâtre à l'école Saint-Michel de Pirae. A côté, Haumana a continué de streamer ses parties. “Je savais que ça allait prendre du temps. Ma maman ne comprenait pas vraiment ce que je faisais. Mais je lui disais qu'il y a quelque chose à faire et il faut juste attendre le truc”, confie le jeune homme.Et ce truc est arrivé l'année dernière lorsque Mabzouel réussi à attirer l'attention de Skyrroz, l'un des plus importants streamers français avec plus de 800 000 abonnés. “Il a aimé une de mes vidéos et derrière il m'a contacté pour que je joue avec lui. Avoir quelqu'un comme lui qui est comme un grand frère sur ces plateformes ça aide évidemment”, affirme le Tahitien. Fort de ce soutien et du succès du jeu Warzone, sortie en mars 2020, Haumana va connaitre une véritable explosion. “Sur ma chaine Twitch, j'étais à 2 000 followers, quelque chose comme ça l'année dernière. Et maintenant, je suis à 103 000 followers. Sur Youtube j'avais déjà une bonne petite communauté avec 50 000 abonnés et aujourd'hui je suis monté à 160 000 abonnés.”