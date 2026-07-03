

[MàJ] Collectif 3 : le dialogue patine déjà

Tahiti, le 30 juillet 2026 - Les invitations annoncées par Moetai Brotherson sont arrivées ce jeudi dans les casiers des élus de l'assemblée à 15 heures mais avant même que les discussions ne commencent, la méthode fait déjà grincer des dents : pour plusieurs élus, c'est au président du Pays, privé de majorité, de venir défendre son texte à l'assemblée, et non l'inverse.





Mardi, en marge de la conférence de presse consacrée au départ des pompiers polynésiens en renfort dans l'Hexagone, Moetai Brotherson avait affiché sa volonté de tirer les leçons de l'épisode du collectif budgétaire n°2. “La toute prochaine séance, c'est l'étude du collectif 3 et nous l'avions déjà annoncé lors des épisodes un peu douloureux du collectif 2”, expliquait-il. Le président du Pays assurait avoir adressé un courrier à l'ensemble des groupes politiques afin de les réunir au salon d'honneur de la présidence pour leur présenter “le collectif 3 dans sa dernière mouture” et “recueillir leurs remarques” : “S'ils ont éventuellement des bonnes idées, on est ouvert à tout”.



Jeudi, après-midi, les courriers d'invitation ont été reçus par les élus. Contacté par Tahiti Infos quelques heures plus tôt, le président du Tapura, Édouard Fritch, assurait n'avoir reçu “ni invitation, ni collectif budgétaire”. “Je n'ai rien reçu encore. Mais s'il fait ça au salon d'honneur, on n'ira pas. C'est à l'assemblée que ça doit se passer”, tranchait-il. L'ancien président explique que son groupe travaille toujours sur la version du collectif transmise le mois dernier, dans laquelle, selon lui, “il n'y a rien de ce qu'il a dit”.



Pourtant, c'est bien à un rendez-vous mercredi 5 août prochain à 14 heures au salon d'honneur de la présidence que les a invités Moetai Brotherson.



Une méthode déjà contestée



Même analyse du côté de la présidence de l'assemblée. Le directeur de cabinet d'Antony Géros, Richard Tuheiava, confirme que le groupe Tavini ne répondra pas favorablement à l’invitation de Moetai Brotherson “si c’est organisé à la présidence”. Heinui Le Caill indique d'ailleurs que les élus Tavini avaient eux-mêmes pris les devants en demandant, dès la semaine dernière, une réunion de travail sur le troisième collectif budgétaire ce jeudi. Selon lui, le gouvernement leur avait répondu qu'il travaillait encore sur le texte. En attendant, le groupe continue, lui aussi, de travailler sur le document transmis le 24 juin.



Au-delà du contenu même du collectif budgétaire, c'est donc déjà la méthode qui cristallise les premières réserves. Plusieurs responsables politiques estiment qu'il appartient au président du Pays, désormais sans majorité, de venir défendre son projet devant les représentants à l'assemblée, plutôt que de leur demander de se déplacer à la présidence. Maintenant que les invitations ont été envoyées, reste à savoir si les groupes accepteront d'y répondre. Une question qui pourrait donner le ton des discussions avant l'examen d'un collectif budgétaire dont dépend, une nouvelle fois, la capacité du gouvernement à trouver une majorité de circonstance.

Rédigé par Stéphanie Delorme le Jeudi 30 Juillet 2026 à 16:48 | Lu 805 fois



