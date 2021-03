Ma'a & diabète au fenua, un livre de recettes bilingue pour les diabétiques

Pour réaliser ce livre, Delphine Barrais a collaboré avec deux nutritionnistes, Leilani Trouche et Ingrid Boudeau, qui est spécialisée en éducation thérapeutique, diabétologie et obésité. Car cet ouvrage ne s'adresse pas seulement aux diabétiques mais à tous ceux qui souhaitent s'alimenter sainement pour préserver leur santé. D'où l'utilité pour l'auteure de rappeler qu'il faut contrôler son alimentation et rester “maître de son assiette” : “Nous connaissons la quantité de sucre, de lipides consommés et l'on peut donc adapter l’énergie apportée à notre corps et à nos besoins individuels.”



Ces 50 recettes, Delphine Barrais les a imaginées ou “piquées” dans son entourage avant de les ajuster à sa façon. Les deux nutritionnistes avec lesquelles elle a collaboré pour réaliser ce livre ont également apporté leurs idées. En proposant des plats simples et savoureux tels que le potage de mautini au mape ou le bénitier et ses pennes aux petits pois, la journaliste a souhaité privilégier les produits locaux car “plus frais” et “remplis des meilleurs éléments”. Elle a tenu à se concentrer sur les “recettes les plus simples” qui prennent “moins" de temps” puisqu'il est ici question de cuisine de tous les jours : “Sans cela, on finit par se lasser et l'on ne cuisine pas. De plus, il faut de la saveur, du goût, de la couleur. Toutes les recettes du livre comptent peu d’ingrédients et peu d’étapes, et ils sont, j’ose l’espérer, appétissants.”



Enfin, pour les amoureux du sucre, qui fournit de l'énergie à l'organisme mais qu'il faut consommer avec modération au risque d'endommager nos vaisseaux sanguins, Ma'a et diabète au fenua propose des recettes de desserts gourmands à l'image du cheesecake au citron vert ou la mousse chocolat-passion. Car comme le rappelle justement Delphine, “manger, c'est aussi et surtout se faire plaisir!"