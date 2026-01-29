

"Ma Rue", prix public du Fifo

Tahiti, vendredi 13 février 2026. La remise des prix du Festival international du film documentaire océanien a lieu ce vendredi soir.



Sept prix sont attribués ce soir. Le public en décerne trois et le jury, lui, attribue le grand prix du Fifo, un 1er et un 2e prix spécial.

Les films primés seront retransmis tout au long du week-end à la maison de la culture.



Prix :

- Le prix du meilleur court métrage de fiction selon le public est attribué à "Pākehā", court métrage réalisé par Mana Hira Davis.



- Le prix du meilleur documentaire selon le public a été attribué à "Nothing is Impossible – The Primanavia Story", réalisé par Caleb Young (Fidji, 2024). Le film retrace une histoire de résilience et d’espoir à travers un regard humain et inspirant.



- Le prix Demain a récompensé : "The War Below – Restoring Hope in the Solomon Islands", de Tuki Laumua, une œuvre qui explore les enjeux sociaux et environnementaux aux Îles Salomon, tout en mettant en avant des initiatives locales porteuses d’espoir.



- Le prix spécial du jury a lui récompensé "The Hakka Party Incident" (2024), réalisé par Katie Wolfe.



- Le second prix coup spécial du jury : "Emily: I Am Kam", réalisé par Danielle MacLean.



- Le choix des polynésiens, Prix du public : "Ma Rue", le documentaire choc de Mathilde Zampieri et Elia Merlot". "C'est un film qui secoue, film conscient et éveillé", a exprimé Tuarii Tracqui, membre du Jury 2026.



...en continu

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 13 Février 2026 à 17:02 | Lu 169 fois



