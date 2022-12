MMA : Les combattants tahitiens dominés à Fautaua pour le premier Hiva Nui

Tahiti, le 18 décembre 2022 - La première édition du tournoi de MMA, le Hiva Nui, s'est tenue vendredi et samedi à la salle de Fautaua et a vu s'affronter quelques-uns des meilleurs combattants tahitiens face à leurs homologues australiens et néo-zélandais. Des confrontations qui n'ont pas souri aux locaux dominés par les visiteurs. Et l'on retiendra que l’Anglais Danny “The Monster” Hartwell a remporté la ceinture Hiva Nui face au Kiwi Abraham Paku.



“Il va y avoir du spectacle”, avait prévenu Henri Burns, l'un des principaux instigateurs du Hiva Nui, un tournoi de MMA amateur qui a rassemblé, vendredi et samedi, à Fautaua, quelques-uns des meilleurs combattants tahitiens. Les Loïc Tautu, Maui Teriinohorai, Aremiti Tinirau, Maiti Charles et Nohotua Flores avaient face à eux des Australiens et des Néo-Zélandais prêts donc à faire le spectacle. Et les visiteurs n'ont pas fait le déplacement pour rien au fenua puisqu'ils ont dominé leurs hôtes et le tout avec la manière.

KO express et étranglement Le premier Tahitien à faire les frais des combattants étrangers a été le spécialiste du JJB, Maiti Charles, qui était opposé à l'Australien Zach O'Brien, dans la catégorie des poids plumes (-65,7 kg). À peine quelques secondes écoulées dans la première reprise, l'Aussie envoyait déjà le Polynésien au tapis sur un crochet du gauche dévastateur. O'Brien a enchaîné ensuite avec quelques coups au sol avant d'être immédiatement arrêté par l'arbitre. “J’avais prédit cette victoire par KO”, a indiqué à l'issue du combat l'Australien. Maiti Charles, lui, a eu besoin de quelques minutes pour se remettre de ce KO express.



Un premier combat qui a quelque peu refroidi les ardeurs du public tahitien à Fautaua. Mais pas le temps de tergiverser pour le natif de Huahine, Nohotua Flores, qui devait se frotter au Néo-Zélandais John Ezdra Bergan dans la catégorie des poids welter (-77,1 kg). Guidé par les conseils de son coach, Hiro Lemaire, médaillé d'or aux Oceania de MMA en 2020 chez les super-lourds, et porté par de nombreux supporters, Flores, vice-champion de Polynésie junior des welter, a réalisé une belle première reprise en touchant notamment son adversaire à un œil. Mais pas de quoi déstabiliser le Kiwi. Dans le deuxième round, et sur le premier passage au sol du combat, Bergan allait surprendre le Tahitien avec un étranglement. Complètement pris, Nohotua Flores n'a eu d'autres choix que de taper donnant ainsi la victoire au Néo-Zélandais.



Aremiti Tinirau a ensuite pris place dans l'octogone de Fautaua. Face à l'une des références du MMA polynésien, le Franco-Néo-Zélandais, Jonas Grace, pour un combat de poids moyens (-83,9 kg). Originaire également de Huahine, Tinirau est rentré tambour battant dans son combat en adressant une grosse droite à son adversaire. Mais après, plus grand-chose pour le Tahitien qui a été pris dans la tenaille de Jonas Grace, beaucoup plus grand que lui. Le Kiwi a été plaqué contre la cage et a tenté de placer deux étranglements. Si les deux premières tentatives ont échoué, la troisième a été la bonne pour Grace qui l'emportait donc. “Je savais qu'il (Aremiti Tinirau) allait rentrer fort dans le combat. Je suis grand et j'ai l'habitude d'affronter des combattants plus petits et très souvent, ils essayent de vite casser la distance en me rentrant dedans. Et sur un coup de poing, il m'a bien eu mais ça m'a aussi réveillé”, a expliqué le Néo-Zélandais. “Après, il savait que j'aimais bien finir mes combats sur des étranglements, il a donc réussi à défendre mes deux premières tentatives et j'ai réussi la troisième. C'était un super combat et je crois que Tinirau a un bel avenir comme professionnel.”



En attendant, le bilan après trois combats n'était pas du tout à l'avantage des Tahitiens avec un KO express et deux étranglements.

The Monster Hartwell domine Abraham Paku sur un étranglement L’avant-dernier combat de la soirée de samedi aurait dû opposer Loïc Tautu à Maui Teriinohorai, dans la catégorie des super-lourds (+120,2 kg). Les deux Tahitiens, défaits vendredi par l'Anglais Danny Hartwell et le Kiwi Abraham Paku, ont cependant déclaré forfait. Hartwell et Paku ont donc conclu la soirée et se sont affrontés pour la ceinture Hiva Nui des super-lourds. Le combat a été très équilibré entre les deux colosses qui se sont rendu coup pour coup. Mais le Britannique, surnommé The Monster, a finalement pris le meilleur sur son adversaire dans la troisième et ultime reprise grâce à un étranglement. Danny The Monster Hartwell s'offrait donc la première ceinture du Hiva Nui avant de pourquoi pas remettre son titre en jeu lors d'une prochaine édition. Avec cette fois-ci plus de réussite pour les combattants tahitiens.

