

MMA - Les championnats de Polynésie sont de retour à Paea

Tahiti, le 18 août 2026 - La Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées organise, ce week-end, les championnats de Polynésie de “Mixed Martial Arts”. Une douzaine de combats, allant des catégories juniors à seniors, seront de la partie à la salle Manu Iti de Paea. Une belle occasion pour les athlètes amateurs du Fenua de briller et de voir l’étendue de leurs progrès.



L’octogone s’apprête à vibrer, à nouveau, au Fenua. Plusieurs années après leur première édition, les championnats de Polynésie de MMA font leur grand retour, ce samedi, à la salle Manu Iti de Paea. L’endroit même qui avait suscité une polémique, l’année dernière, à la suite de l’annulation de la soirée de l’Octo Fighting League décidée par l’ancien maire, Antony Géros.



Organisée sous l’égide de la Fédération polynésienne de lutte, MMA, BJJ et disciplines associées, la compétition a vu le jour grâce à un homme en particulier : Keoni Terorotua. Le combattant professionnel est au four et au moulin depuis plusieurs semaines : “On est dans le rush pour tout peaufiner”, confie le fondateur du club Te Aro. “C’est beaucoup de stress, car je fais cela pour la première fois. Il y a pas mal de choses à faire entre les installations, la pesée et la programmation des affrontements… Mais je tenais à ce qu’on refasse un tel événement cette année.”



Une récompense pour les combattants amateurs Une douzaine d’affrontements sont prévus pour cette occasion. Les catégories seniors se disputeront plusieurs titres polynésiens allant des -66 kg jusqu'à +120 kg. D’autres combats hors championnats seront également au programme tandis que les juniors (18 à 21 ans) vont se défier chez les -66 kg.



Une chance en or pour les pratiquants d’observer leurs progrès : “C’est important d’organiser ces championnats pour proposer quelque chose aux jeunes et mettre en place un classement. Cela permettra à la Fédération de détecter nos meilleurs talents qui s’entraînent durement tout au long de l’année”, insiste Keoni Terorotua qui se rendra en Nouvelle-Zélande le mois prochain pour disputer son prochain duel.



Parmi tous ces athlètes amateurs, on retrouve son frère, Kimani Terorotua. À seulement 18 ans, il montera, ce week-end, déjà pour la troisième fois de sa carrière dans la cage et compte bien suivre les pas de sa famille : “Cela fait cinq ans que je pratique le MMA pour faire comme mes frères et savoir me défendre. J’ai revu mes derniers combats afin de peaufiner ma préparation et de montrer une belle performance face à mon prochain adversaire”.





“Je veux prouver que tout le monde est capable de réaliser ses rêves” Des combattants issus de nombreux clubs tahitiens, à l’image d’Islander MMA ou bien du dojo Tefana, seront de la partie avec notamment Riimana Apeang. “Je pratique cette discipline pour me canaliser et montrer mon talent dans ce sport. J’essaie de perfectionner mon cardio et l’objectif est de montrer une belle performance et pourquoi pas de faire un K.-O. (rires).”



Raihau Tariu tentera, lui, d’obtenir la ceinture “devant son public” dans la catégorie des -66 kg. Un autre nom a aussi été dévoilé par l’organisation. Taata Tamahia combattra pour le titre de Champion de Polynésie 2026 chez les -84 kg. “Je veux prouver que tout le monde est capable de réaliser ses rêves si on y croit assez fort.”



Certains membres du club de MMA de Moorea seront également présents pour ce rendez-vous. Le reste des oppositions ainsi que le calendrier complet de la journée n’ont pas encore été révélés par la Fédération qui souhaite garder le suspense jusqu’à la veille des championnats.



Jusqu’à 400 spectateurs sont donc attendus, samedi 22 août, à Paea. La carte du tournoi débutera dès 9 heures. Les places sont disponibles en prévente dans les différents magasins Nike du Fenua au prix de 2 000 francs. Il sera également possible de prendre son billet directement sur place le jour J à un tarif de 3 000 francs.



Rédigé par Valentin Fleury le Mardi 18 Août 2026 à 08:00 | Lu 178 fois



