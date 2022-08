Lutte contre le trafic de drogues : Un séminaire international à Tahiti

Tahiti, le 27 août 2022 – Du 14 au 16 novembre prochain, un séminaire de “coopération judiciaire relatif à la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone Pacifique” se tiendra au Hilton de Tahiti en présence, notamment, du procureur général de Paris, Rémy Heitz, ainsi que de représentants des services de renseignements des États-Unis, de Nouvelle-Zélande et d’Australie. Pour Thomas Pison, procureur général à Papeete, ces rencontres vont permettre de “créer un réseau d’informations avec l’ensemble” des acteurs dans le Pacifique.



Alors qu’une saisie record et historique de 21 kilos d’ice a été opérée en Polynésie en mars dernier, les acteurs des services de renseignement des pays du Pacifique vont se réunir à Tahiti du 14 au 16 novembre prochain à l’occasion d’un séminaire de “coopération judiciaire relatif à la lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone Pacifique” qui se tiendra à l’hôtel Hilton de Faa’a. Au-delà des partenaires étrangers, seront notamment présents le directeur des affaires criminelles et des grâces, Olivier Christen, le procureur général de Paris, Rémi Heitz, des représentants de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris dont dépend la Polynésie. Il y aura également la directrice de l’Office antistupéfiants (OFAST) et les autorités du Pays.



Tel que l’explique le procureur général à Papeete, Thomas Pison, ce séminaire vise à renforcer la coopération internationale : “La lutte contre les trafics de stupéfiants dans le Pacifique est un problème majeur et un véritable fléau. Il y a un vrai travail d’enquête à la fois des services locaux – gendarmerie, douanes et police– et, bien sûr, une politique pénale ferme en cette matière. Mais il nous est apparu important de développer la coopération internationale judicaire avec nos voisins et partenaires que sont les États-Unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et bien d’autres endroits.”



Réseau d’informations



“Pendant ces trois jours, nous demanderons à chacun de nos partenaires de nous présenter les enjeux et les actions qu’ils mènent dans leur pays par rapport à cette lutte contre le trafic d’ice mais aussi de cocaïne. À l’issue, l’idée générale est de créer un réseau d’information avec l’ensemble de nos partenaires qui nous permettra d’échanger les informations pour lutter contre ces trafics internationaux”, indique Thomas Pison. Ce séminaire a été monté grâce au soutien financier de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), ce qui a permis la prise en charge complète des frais de transports, d’hébergement et de restauration des différents intervenants étrangers.



Pour le procureur général, il est important de rappeler que malgré la crise sanitaire les drogues, en particulier l’ice, font toujours des ravages sur le territoire. “Si l’on prend ces cinq dernières années, on voit une progression forte en nombre de kilos saisis. Même s’il y a eu une légère diminution durant la crise sanitaire, le prix du gramme s’est envolé. Il ne faut surtout jamais oublier que l’on évalue à plus de 10 000 personnes qui consomment de l’ice en Polynésie pour 280 000 habitants et 30% des personnes détenues ici le sont pour trafics de stupéfiants. C’est énorme. C’est un phénomène qui ne baisse pas même s’il y a des variations annuelles. Il s’agit donc malheureusement d’une tendance à la hausse.” Thomas Pison rappelle aussi que “actuellement, en matière de trafic de stupéfiants, la section de recherches a une vraie collaboration avec les États-Unis puisqu’il y a un contact direct avec des enquêteurs américains de la Drug enforcement administration (DEA) et les douanes en Californie”. Le but du séminaire organisé en novembre à Tahiti est donc de “rendre les choses un peu plus institutionnelles, un peu plus complètes pour que chacun ait accès à ces sources de coopération internationale.”



Quelques chiffres : Depuis 2016, 3,3 tonnes de cocaïne saisis en Polynésie.

30% des détenus en Polynésie le sont pour trafic de stupéfiants.

96 personnes jugées en 2021 pour trafic d’ice.

50% des Polynésiens de plus de 15 ans consomment du paka.

