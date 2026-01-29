

Lutte – Les sélectives ont débuté pour 2027

Tahiti, le 8 février 2026 - La Fédération polynésienne de Lutte, MMA, BJJ et Disciplines Associée (FPLAJDA) a organisé samedi dans la salle Maco Nena du stade Willy Bambridge le premier rendez-vous de présélection pour les Jeux Pacifique 2027 pour la discipline de la lutte. Près de 100 combattants étaient présents ; ce qui confirme l’engouement de la discipline au Fenua.



Les tribunes et les tapis ont vibré tout au long de la journée samedi dans la salle Maco Nena du stade Willy Bambridge pour l’ouverture du parcours de sélection en vue des Jeux du Pacifique 2027 de Tahiti. Compte tenu de la participation conséquente d’une centaine de lutteurs dont une dizaine de féminines, le programme était chargé dans les différentes catégories d’âge (U15, U17, U20 et seniors) et de poids entre la lutte libre d’abord puis la lutte gréco-romaine, le beach wrestling initialement prévu en fin de programme ayant été annulé pour cause de pluie. Rai Davio membre du conseil fédéral de la FPLAJDA évoque la compétition du jour : “On rentre aujourd’hui dans le process de présélection pour les Jeux 2027 pour la lutte et on va monter un Championnat de Polynésie avec des ‘ranking lists’ pour déterminer des champions de Polynésie. Et il est probable que ce soient ces champions qui vont être sélectionnés pour les Jeux chez les hommes et chez les femmes. Nous devrions avoir 16 hommes et huit femmes qui participeront aux Jeux du Pacifique. Nous avions obtenu un excellent bilan aux Mini-Jeux, l’année dernière ; mais les Jeux c’est un niveau au-dessus et on va travailler pour les gagner d’autant que l’on sera à domicile. Et pour cela, on va proposer plusieurs sélectives au cours de la saison en plus des Championnats de Polynésie. Et on devrait normalement déterminer la meilleure sélection possible vers la fin de l’année. On mettra ensuite en place une préparation pointue pour les sélections. La lutte est une discipline relativement jeune au Fenua mais on constate que c’est un sport qui plait et qu’il y a un gros potentiel.”

Un important potentiel



Au vu du niveau des combats samedi notamment lors des phases finales, le potentiel local est évident. Combativité, engagement et volonté de vaincre ont marqué les combats y compris dans les catégories jeunes. La FPLAJDA s’est restructurée en début d’année en créant des comités pour ses différentes disciplines ce qui apporte plus de visibilité quant au fonctionnement de la fédération, Raihere Dudes ayant en charge le comité lutte et MMA, Marere Coquil s’occupant du comité jiu-jitsu brésilien. Même si les pratiquants de lutte sont aussi des adeptes de MMA voire de jiu-jitsu, la distinction fédérale entre les différentes disciplines ne peut être que positive pour le développement de la lutte. Le président de la FPLAJDA, Hiro Lemaire, et David Proia son vice-président, n’ont pour leur part pas chômé samedi enchaînant les combats dans leur rôle d’arbitre. Soulignons que David Proia va retrouver un rôle actif de directeur technique. Comme l’a souligné Rai Davio, Tahiti s’était distingué aux Mini-Jeux et ses principaux acteurs ont confirmé samedi qu’ils sont des sélectionnés en puissance pour 2027 tels Tamaterai Hervé, Teiki Nauta ou Vaitehau Otcenasek qui pourraient être retenus dans les trois disciplines de lutte, libre, gréco-romaine et beach wrestling comme ce fut le cas aux Mini-Jeux.

Une première aux Jeux du Pacifique



Vaitehau Otcenasek qui est déjà sélectionné en surf pour les Jeux 2027 espère bien l’être aussi en lutte : “Ça fait un mois que je me concentre pour la compétition d’aujourd’hui car je veux décrocher mon billet pour les Jeux. Ma participation aux Mini-Jeux et mes bons résultats m’ont donné beaucoup de motivation pour persévérer en lutte et représenter encore Tahiti. Après, il faudra que mon président, Hiro Lemaire, soit d’accord pour que je m’aligne en lutte et au surf aux Jeux, si le programme le permet.”



Une élite se dégage au sein de la lutte tahitienne mais le chemin de sélection est encore long et les décideurs vont avoir l’embarras du choix compte tenu du nombre sélectionnables potentiels principalement chez les hommes. Au niveau des femmes, le choix est plus restreint et les prochains Oceania de lutte, qui auront lieu du 20 au 22 mars aux Samoa et pour lesquels seule une sélection féminine tahitienne fera le déplacement pour cause de contrainte budgétaire, permettra de mieux cibler la future sélection féminine pour les Jeux de Tahiti.



La large revue d’effectifs opérés samedi a en tout cas démontré que la lutte tahitienne était dynamique et en plein essor et que les Jeux de 2027 pouvaient être envisagés avec optimisme. Ce sera une grande première pour la lutte que de figurer au programme des Jeux du Pacifique et c’était déjà le cas aux Mini-Jeux en 2025. Cela est de nature à donner encore plus de relief à la discipline au Fenua.



Patrice Bastian

