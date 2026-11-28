

Loyers : quand bouger coûte cher

Tahiti, le 26 novembre 2026 - L’ISPF un point actualisé sur le parc locatif privé des Îles du Vent. Il démontre que le meilleur moyen de limiter son loyer est de rester dans son logement : les nouveaux locataires paient bien plus que les anciens.



Changer de logement, c'est payer 40 000 francs de plus par mois en moyenne dans les Îles du Vent. C'est ce que révèle l'étude que vient de publier l'Institut de la statistique en Polynésie française (ISPF) sur le parc locatif privé. En résumé, le loyer médian des locataires sous contrat depuis moins d'un an est de 140 000 francs, contre 100 000 francs pour ceux qui sont dans leur logement depuis six ans ou plus.



L'écart tient à la hausse continue des loyers, +4 % en 2025 et +23 % en cinq ans. Les anciens locataires ont gardé des loyers plus bas, les nouveaux paient le prix du marché d'aujourd'hui. Ils sont 13 % dans ce cas, contre 40 % de locataires installés depuis six ans ou plus. Entre les deux, 47 % paient 130 000 francs.



La localisation, point clé



C'est là que le chiffre de référence trompe. Le loyer médian de 121 000 francs est tiré vers le bas par ces locataires en place. Celui que rencontre une famille qui cherche un logement est tout autre : l'Observatoire de la Délégation à l'habitat et à la ville, construit sur les annonces en ligne, relève un loyer médian de 160 000 francs. À Pirae, par exemple, un appartement est proposé à 150 000 francs, une maison à 235 000 francs.



À noter que la géographie pèse lourd dans l’équation. En zone urbaine, où vivent 72 % des locataires, le loyer médian atteint 130 000 francs, avec Faa'a en tête à 143 000 francs. En zone rurale, il tourne autour de 100 000 francs, soit environ 25 % de moins à caractéristiques égales. La piscine, elle, ajoute environ 25 %, la climatisation 18 %.



Et pourtant le poids sur les ménages est réel. Les loyers sont le deuxième poste qui tire l'inflation en 2025, à hauteur de 0,2 point, derrière l'alimentation.



En somme, dans un marché où les loyers montent chaque année, le meilleur moyen de limiter la facture reste de ne pas déménager.





Rédigé par Violaine Broquet le Samedi 28 Novembre 2026 à 01:38 | Lu 195 fois



