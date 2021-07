Loveleina Wong Sang en bronze aux championnats de France juniors

Tahiti, le 10 juillet 2021 - Loveleina Wong Sang, 19 ans, a déroché, samedi, la médaille de bronze du concours de lancer de poids aux championnats de France juniors. Avec un meilleur jet mesuré à 13.43 mètres, la protégée de Tumatai Dauphin a amélioré également son record personnel.



"Pour une place sur le podium il faudra lancer au moins à 14 mètres. Et la première place devrait se jouer aux alentours des 14.50 mètres", avait prédit Tumatai Dauphin, entraineur de Loveleina Wong Sang, championne de Polynésie de lancer de poids, avant leur départ pour les championnats de France juniors.



Et le triple champion de France de la discipline avait vu juste. Ce samedi, à Bondoufle, en Île-de-France, Loveleina Wong Sang s'est rapprochée de la marque des 14 mètres pour s'offrir une belle médaille de bronze. Avec un meilleur jet mesuré à 13.43 mètres, la jeune athlète de Central a battu son précédent record personnel, établi en juin, de quatre centimètres. "Loveleina a très bien assuré mais elle a quand même senti qu'elle pouvait faire beaucoup plus", a indiqué Tumatai Dauphin à l'issue du concours. L'or est revenu à Thamera Manette qui a lancé à 14 mètres tout pile. Et la médaille d'argent a été décrochée par Noémie Dessailly avec un meilleur jet mesuré à 13.53 mètres.



Si décrocher une médaille au lancer de poids était le principal objectif de Loveleina Wong Sang et de son entraineur, cette dernière disputera, dimanche, la finale du concours du lancer de disque. Pour pourquoi pas décrocher une nouvelle breloque.