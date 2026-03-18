

Louis Bertignac fait carton plein pour son concert à Tahiti

Tahiti, le 14 avril 2026 - Le guitariste et chanteur Louis Bertignac est de retour à Tahiti… et le succès est déjà au rendez-vous. Carton plein pour sa venue ce samedi 18 avril où il jouera à guichet fermé. Entre anecdotes, souvenirs et une certaine impatience, l’artiste s’est confié lors d’une interview.



C’est dans un cadre intimiste que l’artiste se produira au Tahiti Lagoon Resort, récemment rouvert. Sur scène résonneront les morceaux de son dernier album Dans le film de ma vie, mais aussi les titres emblématiques de son répertoire, construits depuis ses débuts avec le mythique groupe Téléphone. Le rendez-vous est fixé à 18h30 ce samedi 18 avril. Et il n’y a plus aucune place.



Lorsqu’il évoque sa première venue à Tahiti avec le groupe Téléphone dans les années 1980, les souvenirs sont un peu flous. Mais une image lui revient avec le sourire : la une du journal La Dépêche qui titrait “Téléphone, le dernier cyclone de l’année”. “On a eu de la chance. Quand on est arrivés, l’avion a commencé à descendre, on a traversé un énorme nuage du haut jusqu’en bas. Je me suis dit : ‘Tahiti, il va faire moche’. Un nuage de 10 km de haut, ce n’est pas très engageant… Mais par bonheur, il y avait eu un cyclone avant, et on a quand même pu jouer.”



Une première expérience “très sympa”, au point de changer ses plans lors d'un deuxième passage en première partie d'un ami : “Je devais faire un aller-retour… et finalement je suis resté. Je rajoutais une semaine, puis encore une semaine. Je ne voulais plus rentrer.”



Toujours d’humeur détendue, sans aucun signe de fatigue alors qu’il est arrivé la veille à 23 heures, le rockeur savoure de plus belle sa présence sur le territoire. “Je viens jouer, mais aussi en vacances avec mon petit garçon et ma grande fille. C’est une pause, en fait, de venir ici.” Entre Moorea et Maupiti, il passera plusieurs semaines en Polynésie. Sa venue à Maupiti tient d’ailleurs du hasard : une connaissance rencontrée en métropole l’a contactée il y deux mois pour l’inviter dans sa pension de famille.

​“Aujourd’hui, je prends plus de plaisir qu’avant”



Une parenthèse de bonheur en famille, mais aussi avec son équipe de musiciens, qu’il tient à emmener avec lui partout. “C’était important de venir avec eux. Ça fait cinq ans qu’on ne se quitte plus. Ce sont de vieux potes.” Pour lui, la clé de la continuité est simple : “J'aime les gens avec qui je pars en tournée et il y a une super ambiance. Je suis passé de 5 000 personnes avec Téléphone à 200 personnes, seul… et aujourd’hui je suis plus à l’aise. Je me suis trouvé des musiciens extraordinaires et je me régale”, résume-t-il. Avec sa team, aucun stress avant de monter sur scène : “Je sais que tout va bien se passer”, rigole-t-il.



Après plus de 50 ans à fouler les planches, l’artiste semble avoir trouvé un bel équilibre et remplit toujours les salles. “Aujourd’hui, je prends plus de plaisir qu’avant. Parce que je ne me sentais pas en maîtrise de ma voix. Avec Téléphone, je chantais une ou deux chansons par concert.” Avec le temps, le regard sur lui a évolué et il a appris aimer sa voix et à s’amuser avec. Un contraste marqué avec les débuts du groupe Téléphone : “Tout était très sérieux, avec énormément de travail et des mois de répétitions pour un album. Et tout le monde nous disait : ‘Vous avez du succès, mais ça ne va pas durer’”, rembobine l'artiste. Des prédictions démenties par les faits.

Une date à Moorea

À Moorea, il proposera également une date en diner-concert le 20 avril au Cook’s Bay, dans une ambiance conviviale. Cette fois, sans son groupe et sans sa guitare fétiche – une SG Gibson de 1963 – il jouera en acoustique. Mais cela ne l’empêchera pas de s’amuser.



À Tahiti, il retrouvera un public fidèle et intergénérationnel. Et un public qui traverse les frontières. Lors de sa tournée aux États-Unis en septembre dernier, il a été marqué par la diversité des âges dans la salle, avec des spectateurs de 20 à plus de 40 ans. “C’est bien réel. D’ailleurs, je viens de penser à une série américaine que j’aime beaucoup, The Boys. On en est à la saison 5, et dans le premier épisode, il y a un morceau de Téléphone.”

Un signe supplémentaire que sa musique continue de vivre un peu partout dans le monde.



Alors qu’il vient de sortir Le film de ma vie, dans son nouvel album, un titre très personnel dans lequel il évoque son parcours, l’artiste n’exclut pas de s’inspirer de la Polynésie pour un futur morceau.



D’ailleurs, l’inspiration est déjà là, visuellement. Son graphiste a réalisé l’affiche de la tournée “70 et des poussières tour” avec un décor paradisiaque, entre palmiers et cocotiers, directement inspiré de Tahiti.



Comme clin d'œil à la Polynésie qui l'accueille, son graphiste a modifié l'arrière-plan de l'affiche de sa tournée “70 et des poussières Tour”, en y mettant des palmiers et cocotiers.

Rédigé par Violaine Broquet le Mardi 14 Avril 2026 à 18:54 | Lu 180 fois



