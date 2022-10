Lorenzo Bennett reste intouchable en SUP

Tahiti, le 9 octobre 2022 - Lorenzo Bennett a remporté, samedi à Punaauia, la cinquième et dernière étape du championnat de Tahiti de stand-up paddle (SUP). Sur un parcours de 8,5 km entre Taapuna et la Pointe des pêcheurs, Bennett a dominé les débats en bouclant l'aller-retour en 51'29 et a devancé de plus de deux minutes son petit frère, Ariihau.



Dernier rendez-vous de la saison pour les amateurs de stand-up paddle (SUP), samedi à Punaauia, où était organisée la cinquième étape du championnat de Tahiti. Un championnat dominé en large et en travers par Lorenzo Bennett, vainqueur de toutes les courses cette année.



Des succès qui lui assuraient déjà le titre de champion et une place pour les prochains championnats de France de SUP. Mais histoire de démontrer, encore une fois, qu'il est bien le patron de la discipline au fenua, le natif de Mataiea a de nouveau survolé les débats, samedi, sur un parcours de 8,5 km entre Taapuna et la Pointe des pêcheurs.

Bennett lâche ses adversaires sur le retour Dans des conditions météos pas simples à gérer – grosse chaleur et un plan d'eau plutôt calme –, Lorenzo Bennett a parfaitement géré ses efforts. Sur le tronçon aller, l'intéressé a contrôlé ses adversaires avant de mettre une grosse accélération au retour vers Taapuna. "Les conditions étaient difficiles, il fallait attraper les petits clapots à l'extérieur pour pouvoir faire la différence, c'est ce que j'ai réussi à faire. C'est au retour, au niveau de la passe Nordhoff, je sentais que j'étais vraiment bien. J'ai commencé à accélérer et à chopper pas mal de vagues. J'ai creusé ensuite un bel écart que j'ai maintenu jusqu'à l'arrivée", a indiqué le 'aito.



Et au bout d'un peu plus de 50 minutes d'efforts, 51'29 pour être précis, Lorenzo Bennett s'offrait une nouvelle victoire cette année, la cinquième en autant d'étapes disputées. "Le niveau du SUP est élevé au fenua, mais c'est juste que d'autres rameurs se sont plus consacrés au va'a ces derniers temps qu'au SUP", a indiqué humblement le champion.



Mais la relève du SUP est bel et bien là, avec le petit frère de Lorenzo, Ariihau, qui s'est offert une belle deuxième place ce samedi. "Il a oublié son camel bag pour se ravitailler. On a essayé de faire la course ensemble au début. Je lui donnais des petites directives. Il fallait qu'il gère bien ses efforts et il a réussi à le faire. Il a fait une très belle course, je suis fier de lui", a confié Lorenzo au sujet de Ariihau. "Il fallait suivre sa cadence, même si c'était très compliqué. Je me suis battu jusqu'au bout et il termine premier, c'est plutôt logique", a glissé le petit frère de son côté. À noter que derrière le doublé des frères Bennett, Éric Leou-On a complété le podium de la course.

