Loisirs et restaurants, les Autrichiens regagnent de la liberté en mai

Vienne, Autriche | AFP | mardi 28/04/2020 - Les Autrichiens pourront de nouveau se déplacer sans restrictions à partir du 1er mai, rencontrer leurs amis en petits groupes et, quinze jours plus tard, sortir dans les restaurants qui devront respecter des mesures sanitaires strictes, a déclaré mardi le gouvernement.



L'Autriche suit le plan de déconfinement annoncé début avril par le Premier ministre Sebastian Kurz. L'allègement des restrictions avait commencé par la réouverture des petits commerces le 14 avril.



Une nouvelle étape interviendra le 1er mai avec la levée des limitations de sorties et de déplacements qui devaient jusqu'ici être cantonnés aux activités indispensables, même si les contrôles étaient moins stricts que dans d'autres pays d'Europe.



Jusqu'à fin juin au moins, les rassemblements à domicile et les sorties de groupe devront être limités à dix personnes, ont précisé les ministres de l'Intérieur et de la Santé au cours d'une conférence de presse. Pour les enterrements, le nombre maximum de participants a été fixé à 30.



Entre personnes ne vivant pas dans le même foyer, une distance minimale d'un mètre devra être observée.



Les cafés et les restaurants qui rouvriront le 15 mai devront mettre en oeuvre de nombreuses mesures de précaution : quatre adultes maximum par table, un mètre de distance minimum entre les tables, port du masque pour les employés en contact avec les visiteurs. Il est recommandé aux convives de réserver "pour éviter les files d'attente" et ils seront systématiquement placés et conduits à table par les serveurs. Corbeilles à pain, salières et poivriers seront à usage unique.



Cafés et restaurants fermeront à 23h00 et, pour le moment, il n'est pas prévu de permettre aux bars et aux clubs d'ouvrir la nuit, le gouvernement jugeant plus difficile d'y observer une distanciation physique.



"Il y a une forte envie de revenir à une vie normale", mais "la santé passe avant tout" et les restrictions dans le secteur de la restauration sont "sans alternative", a estimé la ministre du Tourisme Elisabeth Köstinger.



Les hôtels et les pensions pourront rouvrir à partir du 29 mai, en observant des précautions similaires. A cette date, les équipements et parcs de loisirs seront également accessibles au public et, parmi eux, les piscines en plein air, nombreuses et prisées des Autrichiens, dont l'ouverture a été retardée d'un mois.



Le gouvernement reste prudent sur les perspectives de réouverture des frontières.



En Autriche, qui a enregistré plus de 15.200 cas de Covid-19, moins de 3.000 personnes restaient atteintes en date de mardi. L'épidémie a fait 569 morts dans ce pays de 8,8 millions d'habitants.