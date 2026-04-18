

Logements, bassins et voiliers au menu de Tarahoi

Tahiti le 12 mai 2026. Après la séance chaotique vécue il y a deux semaines à Tarahoi au cours de laquelle les fractures se sont encore un peu plus ouvertes entre le Tavini et le gouvernement, les élus reprennent le chemin de l’assemblée de la Polynésie française ce mardi, avec de nombreuses questions dans leurs besaces.





Il sera question de sport avec le questionnement du Tapura sur la conduite du dossier des Jeux du Pacifique alors que le doute plane sur l’annulation potentielle des épreuves de natation depuis l’abandon des bassins qui devait être installés à Mamao.



"Ce qui devait être une fierté pour notre Pays, est en train de devenir un naufrage annoncé. Et cet échec, il porte une responsabilité claire : la vôtre", s’exclame Tahuhu Maraeura. La toute nouvelle ministre des Sports, Vanina Pommier, a déjà répondu lundi lors de sa présentation qu’elle ne reniait aucunement les décisions prises et qu’elle rencontrera ce vendredi le comité exécutif des Jeux pour discuter de ce point. Les épreuves de natation, dans un bassin de 50 ans, pas aux normes, et dépourvu de bassin d’entraînement et d’échauffement avant les épreuves restent très hypothétiques.



De l’eau de la piscine à l’eau du lagon, il n’y a souvent que quelques pas. Les élus du Tavini reviennent ainsi dans ces eaux où les voiliers dérangent les riverains et dans laquelle des heurts ont une nouvelle fois été provoqué la semaine dernière à Raiatea et Fakarava. "Comment votre ministère entend-il garantir une gestion plus lisible, plus contrôlée et plus équitable de la plaisance dans nos lagons ?", s’interroge ainsi Maurea Maamaatuaiahutapu alors que sa collègue, Teremuura Kohumoetini demande pour sa part "un point précis sur l’état d’avancement du dispositif Escales, son calendrier de mise en oeuvre effectif dans les archipels, ainsi que les moyens concrets qui seront déployés pour permettre enfin de lutter efficacement contre les ancrages illégaux, les épaves abandonnées et les conflits d’usage dans les lagons polynésiens".





Inquiétude sur les experts-comptables Autre inquiétude, plus terre-à-terre, celle autour de la réforme de la profession de comptable en Polynésie française, appliquée depuis le début d’année. "Plus d'une cinquantaine de cabinets comptables, majoritairement tenus par des Polynésiens, se trouvent dans l'incapacité de satisfaire aux nouvelles exigences imposées par la loi, notamment en matière de diplômes et de conditions d'exercice", explique l’élu non inscrit Nuihau Laurey. "Si aucune adaptation n'est décidée rapidement, ces structures seront contraintes de cesser leur activité, avec à la clé plusieurs dizaines d'emplois menacés."



Aussi, l’élu du A here ia Porinetia demande-t-il au ministre des Finances si "des mesures correctives" sont en cours de préparation, ainsi que des mesures "transitoires", "afin d'éviter la disparition de cabinets locaux et la perte d'emplois".



Enfin, dernier point, et non des moindres, l’avenir des projets portés par la SAS Arana, destinés à la construction de logements sociaux au fenua. 4 milliards de francs de projets, co-financés par la Banque des Territoires, sont en attente pour la réalisation de 80 logements pour les familles polynésiennes. Mais en attente de quoi ? Selon la représentante Tapura, Cathy Puchon, en attente du Pays, et de son président, Moetai Brotherson, qui le 20 mars dernier aurait suspendu les investissements du Pays "sans qu’aucune alternative concrète ne soit proposée".



"Les conséquences potentielles pour les finances publiques pourraient être particulièrement lourdes : pénalités contractuelles, contentieux judiciaires, exécution forcée des ventes, voire demandes d’indemnisation susceptibles de représenter plusieurs dizaines de millions de francs", s’indigne la représentante qui demande au gouvernement la justification de la mise à l’arrêt de ces projets qui risquent de faire "supporter au Pays d’importantes pénalités" et de "retarder d’avantage d’accès au logement pour de nombreuses familles."



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 12 Mai 2026 à 08:12 | Lu 670 fois



