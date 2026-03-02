

Listériose: 12 cas, dont 2 mortels, en lien avec des charcuteries d'une entreprise de la Drôme

Paris, France | AFP | jeudi 12/03/2026 - Douze cas de listériose ont été identifiés entre septembre et janvier liés à des charcuteries d'une entreprise de la Drôme, et deux patients de plus de 75 ans sont décédés, ont indiqué jeudi les autorités.



"Un arrêté préfectoral de suspension d'activité a été pris", et l'entreprise, Drôme Ardèche Tradition, "a procédé au retrait et au rappel de tous les produits fabriqués sur le site", à Bourg-de-Péage (Drôme), "sous la supervision des services de l'Etat", détaille un communiqué des ministères de l'Agriculture et de la Santé et de l'agence Santé publique France.



Sur les 12 cas enregistrés de septembre à janvier, sept datent de janvier. L'âge médian des patients est de 81 ans. Deux personnes de plus de 75 ans et "présentant des comorbidités" sont décédées, ajoute le communiqué.



Sur les 12 personnes intoxiquées (et qui ont toutes été hospitalisées), onze avaient plus de 65 ans.



Les enquêtes alimentaires et de traçabilité par les services de l'Etat "ont conduit, le 24 février, à suspecter des produits mis sur le marché par l'établissement Drôme Ardèche Tradition", indiquent les ministères.



Des prélèvements ont été réalisés et les analyses "ont permis, le 10 mars, de confirmer sur un produit de cet établissement la présence d'une souche de la bactérie génétiquement similaire à celles identifiées chez les malades", ce qui "confirme le lien entre ces cas et la consommation des produits de l'entreprise".



Les produits sont des caillettes (une sorte de pâtés), pâtés en croute et charcuteries cuites commercialisés entre le 17 janvier et le 28 février. Ils sont vendus sous les noms "Drôme salaisons", "Jules Courtial" ou sans marque commerciale.



- Danger pour les femmes enceintes -



Les personnes qui détiendraient ces produits "ne doivent pas les consommer", rappellent les autorités. Si elles les ont consommés et qu'elles présentent "de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête et des courbatures", elles "sont invitées à consulter leur médecin traitant en signalant cette consommation", indique Santé publique France.



L'infection à la bactérie Listeria Monocytogenes est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an. Seules les salmonelles, également des bactéries, causent plus d'intoxications mortelles: plusieurs centaines chaque année.



L'incubation dure en général une ou deux semaines, mais peut aller jusqu'à presque trois mois, et les femmes enceintes sont particulièrement menacées, avec vingt fois plus de risque de développer cette infection que le reste de la population.



Comme la salmonellose, la listériose se traite par antibiotiques. Cela les distingue d'une autre famille de bactéries emblématiques des infections alimentaires, Escherichia Coli: celles-ci --dans leurs formes dangereuses, un grand nombre étant inoffensives-- provoquent moins d'intoxications graves que listeria et salmonelles mais elles sont plus difficiles à traiter, car les antibiotiques sont impuissants.



Autre point commun entre salmonelles et listeria, celle-ci est éliminée par la cuisson et on la trouve donc dans des aliments crus ou mal cuits: viandes, produits laitiers, légumes et fruits frais.



A l'été 2025, l'affaire de la fromagerie Chavegrand avait défrayé la chronique: des rappels massifs de fromages avaient été engagés après que les autorités sanitaires ont identifié 22 cas de listériose, dont deux mortels, pouvant présenter un "lien possible" avec la consommation de produits de l'entreprise creusoise. Des rappels jugés "trop tardifs" par plusieurs associations de défense des consommateurs.

