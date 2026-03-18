

Liquidation judiciaire pour le Terevau

Tahiti, le 13 avril 2026 - Un peu plus de quatre mois après avoir été placée en redressement judiciaire, la société SNVG 2 Moorea Terevau a été liquidée lundi matin par le tribunal mixte de commerce. Aucun des deux plans de reprise n'a été jugé suffisant.



Le 8 décembre dernier, le tribunal mixte de commerce avait placé la société SNVG 2 Moorea Terevau en redressement judiciaire et ce, alors que le navire n'effectuait plus de rotations, que les salariés n'avaient pas été payés et que la société se trouvait en cessation de paiement. Une période d'observation maximum de 18 mois avait alors été ouverte.



Malgré un plan de continuation proposé par le directeur de la société, Frédéric Faura, et une offre de reprise déposée par un autre candidat, le tribunal mixte de commerce a finalement ordonné lundi matin la liquidation de la société. Les 35 salariés qui travaillaient pour cette dernière vont faire l'objet d'un licenciement pour motif économique.



Dans un post diffusé lundi après-midi sur Facebook, le dirigeant de la société, Frédéric Faura, est revenu sur cette décision de liquidation judiciaire : “Malgré des mois d’efforts, d’engagement et de travail acharné, les derniers échanges avec les financeurs ont conduit à une issue que nous redoutions : le projet de continuation n’a malheureusement pas pu aboutir. Le tribunal de commerce a donc prononcé la liquidation de la compagnie Terevau. Pourtant, tout avait été construit avec sérieux. Le travail mené par la nouvelle équipe dirigeante a été reconnu, tant dans sa rigueur que dans sa crédibilité. Jusqu’au bout, ce projet a été porté avec détermination, avec l’espoir sincère de lui donner un nouvel avenir.”

Rédigé par Garance Colbert le Lundi 13 Avril 2026 à 14:29 | Lu 571 fois



