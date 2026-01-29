

Lionel Guérin, nouveau pilote d’Air Tahiti Nui

Tahiti, le 12 février 2026 - C’est officiel depuis mercredi soir. Comme attendu, Lionel Guérin, qui conserve sa casquette de président d’Air Moana, prend la tête d’Air Tahiti Nui en remplacement de Philippe Marie. Le conseil d’administration de la compagnie du Tiare a acté ce changement pour réorienter la stratégie et la performance économique de l’entreprise. Selon nos confrères de Radio 1, le président du Pays, Moetai Brotherson, garantit la mise en place de "cloisons étanches" pour éviter tout conflit d’intérêt avec Air Tahiti et les liaisons inter-îles.



C’est fait. Lionel Guérin est nommé directeur général d’Air Tahiti Nui. Le conseil d’administration a validé sa désignation mercredi soir pour ouvrir une nouvelle phase dans la gestion et les résultats de la compagnie.



L’information a été révélée par nos confrères de TourMaG et confirmée par Air Tahiti Nui dans un communiqué. Il succède à Philippe Marie, qui restera aux côtés de l’équipe de direction pour accompagner la transition. La compagnie met en avant un choix d’expérience pour conduire la prochaine étape de son développement.



Ancien pilote devenu dirigeant, Lionel Guérin a occupé plusieurs fonctions de direction dans le transport aérien en métropole. Il connaît déjà la maison : il siège au conseil d’administration d’ATN et reste président d’Air Moana. Un cumul de fonctions qui a rapidement fait réagir, certains redoutant un mélange des genres avec Air Tahiti et le réseau domestique.

Interrogé par nos confrères de Radio 1, Moetai Brotherson a voulu rassurer. Le président du Pays indique que le conseil d’administration a fixé des règles précises pour bien séparer les dossiers et éviter toute interférence entre les compagnies.



Brotherson garantit des garde-fous



"Des cloisons étanches ont été prévues entre les différents domaines, afin que le directeur général d’ATN ne soit pas partie prenante dans les relations que la compagnie peut avoir avec les transporteurs domestiques", a-t-il expliqué. Des garde-fous destinés à éviter que les décisions d’Air Tahiti Nui ne se croisent avec celles concernant Air Moana ou Air Tahiti.



Dans son communiqué, Air Tahiti Nui indique vouloir renforcer le pilotage opérationnel et commercial, dans un contexte de forte concurrence sur le long-courrier et de pression sur les équilibres financiers. L’objectif affiché : stabiliser la trajectoire et améliorer les résultats.



Pour Lionel Guérin, les dossiers sont nombreux : réseau, remplissage des vols, dépenses, partenariats et climat interne. Des enjeux très concrets pour la compagnie du Tiare, maillon essentiel du tourisme et des liaisons entre le Fenua et l’international.

Avec cette nomination et les précisions apportées par le Pays, Air Tahiti Nui ouvre une nouvelle séquence, avec une priorité affichée : remettre la compagnie à niveau, sans télescopage avec le transport domestique.



