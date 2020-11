Ligue 1 : Pirae revient à hauteur de Dragon

Tahiti, le 31 octobre 2020 – En dominant l'AS Arue samedi sur le score de 2-0, l'AS Pirae a signé son troisième succès en quatre matchs et a rejoint l'AS Dragon, en tête du classement de la Ligue 1. Les joueurs de Titioro, réduits à neuf, ont concédé de leurs côtés le nul face à l'AS Central (0-0). A noter par ailleurs la victoire de l'AS Pueu, à Paea, face à l'AS Manu Ura (2-1). Un succès qui permet aux joueurs de la Presqu'île d'occuper provisoirement la troisième place de la Ligue 1.



Statu quo en tête de la Ligue 1 après le début de la 4ème journée ce samedi. L'AS Pirae, deuxième du classement, grâce à son succès face à l'AS Arue (2-0), a recollé aux basques de l'AS Dragon, seul leader avant ce week-end. Les hommes de Naea Bennett ont attendu la demi-heure de jeu pour ouvrir le score par l'intermédiaire de Patrick Tepa, qui inscrivait au passage son deuxième but de la saison. Les Orange se sont ensuite mises à l'abri en deuxième mi-temps suite à un but de Tehotu Gitton (67ème, 2-0). L'exclusion de Steven Tetuanuitefarerii en fin de rencontre n'a pas changé grand chose à l'issue du match, et Pirae signait là son troisième succès en quatre matchs et compte désormais 14 points au classement.



Dragon muet et réduit à 9



De son côté l'AS Central n'en finit plus d'étonner. Après avoir dominé l'AS Tiare Tahiti (2-1) lors de la troisième journée de Ligue 1 le week-end dernier, les joueurs de Tipaerui ont mise en échec le leader l'AS Dragon samedi. Très impressionnant offensivement depuis le début de la saison, avec 17 buts marqués en trois matchs, les hommes d'Efrain Arenada n'ont pas été en mesure de trouver la faille face aux Rouge et Noir. Au terme d'une rencontre très engagée qui a notamment vu l'exclusion de deux joueurs de Titioro (Teataura Hauata à la 32ème et le capitaine Victor Snow à la 69ème), les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge.



Dragon concédait ainsi son premier nul de la saison et les deux points qui vont avec, et rejoignait Pirae en tête du classement de la Ligue 1 (14 points). L'AS Central, pour sa part, grâce à ce résultat s'est hissé à la cinquième place du classement avec 8 points au compteur et un match en retard par rapport aux leaders (le match de la 1ère journée qui a opposé l'AS Central à l'AS Tefana devrait être rejoué).



Tiare Tahiti cale de nouveau, Pueu grimpe sur le podium



Autre cador du championnat sur le terrain samedi, l'AS Tiare Tahiti, quatrième du classement, qui recevait à Moorea l'AS JT. Les Vert de Vatea Terai avaient à cœur de se rattraper suite à leur défaite face à l'AS Central. Mais les joueurs de l'île soeur ont de nouveau laissé filer de précieux points dans la course au titre. JT a en effet ouvert le score peu après le quart d'heure de jeu grâce à Moetai Vernaudon. Dans la foulée Manarii Porlier, capitaine du jour pour Tiare Tahiti, lui répondait et permettait à son équipe de recoller au score (1-1). Le score ne bougera plus et Tiare Tahiti limite donc la casse en obtenant les deux points du nul.



La performance du jour est à mettre au compte de l'AS Pueu, qui en dominant l'AS Manu Ura (2-1) s'est hissé à la troisième place du classement avec 10 points au compteur. Les joueurs de la Presqu'île réalise ainsi une bonne entame de championnat avec désormais deux victoires en quatre rencontres. A noter que l'AS Mataiea est exempt pour cette 4ème journée.



Pueu pourrait néanmoins se voir doubler dimanche par l'AS Vénus qui sera fera face à l'AS Excelsior. La deuxième rencontre du dimanche opposera l'AS Tefana à l'Olympic Mahina.