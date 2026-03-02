

Liban: plus de 100.000 nouveaux déplacés par la guerre en 24 heures, leur nombre continue d'augmenter

Genève, Suisse | AFP | mardi 10/03/2026 - Plus de 667.000 personnes ont été déplacées par les frappes israéliennes sur le Liban, soit 100.000 personnes supplémentaires en 24 heures, et leur nombre continue d'augmenter, a annoncé mardi le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR).



Alors que le pays est soumis à d'intenses bombardements israéliens depuis lundi, "plus de 667.000 personnes au Liban se sont enregistrées comme déplacées sur la plateforme en ligne du gouvernement, soit une augmentation de 100.000 personnes en une seule journée", a rapporté devant la presse à Genève Karolina Lindholm Billing, représentante du HCR dans ce pays.



"Et le nombre de personnes déplacées continue d'augmenter au moment où nous parlons", a-t-elle ajouté.



Israël pilonne sans relâche le Liban depuis que le Hezbollah, mouvement chiite allié de l'Iran, a entraîné le pays dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant des missiles sur Israël.



"Environ 120.000 personnes déplacées sont hébergées dans des sites collectifs désignés par le gouvernement, mais beaucoup d'autres sont hébergées chez des proches ou des amis ou recherchent encore un logement, et nous voyons des voitures alignées dans les rues avec des gens qui y dorment, ainsi que sur les trottoirs", a indiqué Mme Lindholm Billing.



"Beaucoup de personnes déplacées le sont pour la deuxième fois depuis les hostilités de 2024 et la plupart ont fui précipitamment, presque sans rien, et cherchent refuge à Beyrouth, au Mont-Liban, dans la région du nord du Liban et dans certaines parties de la Bekaa", a-t-elle expliqué.



Le HCR, dont l'opération au Liban n'est actuellement financée qu'à hauteur de 14%, soutient le gouvernement et les autorités locales dans la réponse humanitaire à la crise, selon un communiqué de l'organisation.



A ce jour, le HCR a distribué environ 168.000 articles de secours à plus de 63.000 personnes déplacées dans plus de 270 abris collectifs désignés par le gouvernement. Il s’agit notamment de matelas, de couvertures, de sacs de couchage, de lampes solaires ou de jerricans.



- craintes d'épidémies -



"On observe également une augmentation des mouvements de population vers la Syrie, selon les autorités syriennes", a indiqué Mme Lindholm Billing.



"Plus de 78.000 Syriens sont entrés en Syrie depuis le Liban depuis le début de l'escalade des tensions, auxquels s'ajoutent plus de 7.700 Libanais", a-t-elle détaillé.



Les équipes du HCR sont présentes aux points de passage frontaliers syriens, aux côtés des autorités et de leurs partenaires, afin d'apporter une aide humanitaire d’urgence aux personnes arrivant en Syrie.



De son côté, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) soutient les hôpitaux et la distribution de médicaux essentiels au Liban, et renforce sa surveillance épidémiologique, notamment en déployant du personnel dans les centres collectifs d'hébergement au Liban.



"Certains de ces abris sont surpeuplés et l'accès à l'eau et aux installations sanitaires y est insuffisant, ce qui crée les conditions propices à des épidémies", a alerté le représentant de l'OMS au Liban, Abdinasir Abubakar.



Et "nous nous assurons que chaque enfant qui arrive au centre soit vacciné contre la rougeole ainsi que contre d'autres maladies évitables par la vaccination", a-t-il dit.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a également activé son aide aimentaire et en espèces pour soutenir les déplacés au Liban.



"Cependant, comme les besoins continuent de dépasser notre capacité de réponse, nous avons un besoin urgent de financements et de soutien supplémentaires afin de pouvoir maintenir l'ampleur de notre intervention face à la crise actuelle", a averti Anne Valand, représentante du PAM au Liban.

le Mardi 10 Mars 2026 à 05:19






