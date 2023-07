Liam Sham Koua s'impose sur la Gold Coast

Tahiti, le 4 juillet 2023 - Liam Sham Koua, 9 ans, a récolté l'or en ce début de semaine sur la Gold Coast, en Australie, à l'occasion de la 18e édition de la Billabong Occy's Groom Comp. Une prouesse quand on sait le niveau aligné sur le plan d'eau chaque année lors de cet événement.



Considérée comme l'une des épreuves les plus prestigieuses du surf juvénile mondial, la Billabong Occy's Groom Comp réunissait jusqu’à lundi les meilleurs surfeurs de moins de 16, 14 et 12 ans, sur la mythique vague de Snapper Rock en Australie. L'occasion d'ailleurs pour les grandes marques de l'industrie du surf d'avoir un œil sur de potentielles pépites d'or en devenir.



Et cette année, la pépite était sans aucun doute tahitienne, selon les propres dires des commentateurs officiels de l'événement. Avec un surf explosif et un bagage technique bien rempli pour son jeune âge, Liam Sham Koua n'a laissé personne indifférent lors de cette compétition. Et malgré des conditions capricieuses, le Tahitien a su tirer son épingle du jeu lors de la dernière journée de compétition face à des adversaires de taille tels que Brandon Davidson en demi-finale et Jaxxon Sands en finale. Une victoire à l'international qui laisse présager une belle fin de saison sur le championnat local pour le jeune Liam.