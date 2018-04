Lia : "Girl from Tahiti, une chanson joyeuse qui me ressemble"

Papeete, le 18 avril 2018 - Lia Faatuarai, la gagnante de la grande finale Nescafé Star 2017, sort ces jours-ci son premier single aux influences pop et funk, intitulé "Girl from Tahiti". Interprétée en anglais, la chanson est à l'image de la jeune fille, gaie et harmonieuse. Très attachée à ses origines tahitiennes, la jeune lycéenne de tout juste 18 ans, a souhaité faire un clan d'œil à son fenua natal en insérant un petit orero.



Comment la chanson "Girl from Tahiti" a-t-elle vu le jour ?

"Tout simplement en fait ! Tamatoa Kautai avait proposé de me composer une chanson si je gagnais la finale du concours Nescafé Star et je lui avais répondu 'pourquoi pas ?', car je suis plus chanteuse-interprète, qu'auteur.

On s'est rencontrés, on a discuté, Tamatoa a essayé de me connaître, de savoir ce que j'aimais dans la vie, d'où je venais, ce que je faisais. Il voulait vraiment que ce soit quelque chose qui me ressemble. On souhaitait que cette chanson soit en anglais, mais je voulais y mettre une petite partie tahitienne, un petit orero pour montrer mon attachement à mon fenua."