Les zones prioritaires d'aménagement de Moorea à la loupe

Tahiti, le 24 octobre 2022 - Les membres du comité d'orientation stratégique (COS) de Moorea se sont réunis samedi afin de présenter leurs axes de travail au sujet des futures zones prioritaires d’aménagement et de développement durable (ZPADD) de l’île. De très nombreux sujets ont ainsi été abordés, du besoin de logements, au réseau d'eau potable en passant par la mise en place de mesures de protection de l'île et de concertation face aux nombreux projets touristiques, résidentiels ou commerciaux qui y fleurissent.



Les membres du Comité d’orientation stratégique (COS) de Moorea-Maiao se sont réunis samedi à la mairie de Teavaro pour “discuter de la méthodologie” pour la mise en place des futures Zones prioritaires d’aménagement et de développement durable (ZPADD) de l’île. Pour rappel, ce comité a vu le jour en décembre 2021 avec la création des zones de développement prioritaires (ZDP) dans le Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé en septembre 2021 et qui avait suscité de nombreuses réactions.



À lire aussi : J-C Bouissou à la rencontre des associations de Moorea pour l'aménagement de l'île



Quant aux ZPADD, elles doivent permettre de “faire en sorte que les projets (publics ou privés) qui fleurissent tout autour de l’île ne se fassent pas de manière désordonnée mais concertée, en prenant en compte les autres projets et les aspirations de la population”, souligne la présidence dans un communiqué diffusé à la suite de la réunion de samedi du Comité d’orientation stratégique.



“Conserver l'âme de Moorea”



De nombreux sujets se rapportant à des domaines très variés ont été abordés, à cette occasion, tels qu'une éventuelle charte architecturale des constructions pour “conserver l’âme de Moorea", les besoins en logement, l'intégration de projets touristiques ou encore le réseau d'eau. C'est l'agence d'aménagement 'Ōpua qui a réalisé la présentation de la méthodologie d'approche des ZPADD. La commune de Moorea a indiqué dans un compte-rendu publié sur les réseaux sociaux, que c'est “une forme de 'super-menu' qui servira à définir la vocation des sites prioritaires dans le but de dynamiser l’économie et inciter la réalisation de programme d’envergure”. Les membres du Comité d’orientation stratégique (COS) de Moorea-Maiao se sont réunis samedi à la mairie de Teavaro pour “discuter de la méthodologie” pour la mise en place des futures Zones prioritaires d’aménagement et de développement durable (ZPADD) de l’île. Pour rappel, ce comité a vu le jour en décembre 2021 avec la création des zones de développement prioritaires (ZDP) dans le Plan de gestion de l’espace maritime (PGEM) révisé en septembre 2021 et qui avait suscité de nombreuses réactions.Quant aux ZPADD, elles doivent permettre de “faire en sorte que les projets (publics ou privés) qui fleurissent tout autour de l’île ne se fassent pas de manière désordonnée mais concertée, en prenant en compte les autres projets et les aspirations de la population”, souligne la présidence dans un communiqué diffusé à la suite de la réunion de samedi du Comité d’orientation stratégique.De nombreux sujets se rapportant à des domaines très variés ont été abordés, à cette occasion, tels qu'une éventuelle charte architecturale des constructions pour “conserver l’âme de Moorea", les besoins en logement, l'intégration de projets touristiques ou encore le réseau d'eau. C'est l'agence d'aménagement 'Ōpua qui a réalisé la présentation de la méthodologie d'approche des ZPADD. La commune de Moorea a indiqué dans un compte-rendu publié sur les réseaux sociaux, que c'est “une forme de 'super-menu' qui servira à définir la vocation des sites prioritaires dans le but de dynamiser l’économie et inciter la réalisation de programme d’envergure”.

Lors de la réunion du COS, samedi, une carte des projets en cours à Moorea a été dévoilée. Au sujet de l'aménagement des différentes zones de l'île, sept sites ont été définis comme porteurs de projets, avec chacun une vocation particulière. Ainsi, la zone Temae a vocation à être centré sur le tourisme, les activités et les logements ; Vaiare et sa gare maritime en espace d’accueil à développer ; Paopao comme zone d’activités et de logements ; Papetoai en zone agricole, aquacole, avec un fort accès environnemental et des espaces pour la pêche lagonaire ; Tiahura en zone de tourisme et de loisirs ; Afareaitu en centre en centre administratif ; et enfin Maharepa, très touristique et urbanisé, en zone de développement d’activités commerciales. À propos de Temae, le ministre de l'Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, a confirmé qu'“il n’y aura pas d’extension d’un hôtel sur le lagon”.



La présidence précise aussi dans son communiqué que les discussions ont abordé, entre autres, la création d'un centre culturel, la construction d’un lycée et la “protection de l’environnement comme condition de réalisation de tout projet”.



En outre, comme l'a rapporté la commune de Moorea, Jean-Christophe Bouissou a souligné que, “le Comité d'orientation stratégique n'a pas vocation à délibérer ou décider tels ou tels projets qui seront retenus dans le cadre d'un projet de développement économique. Le COS se réunit pour débattre des objectifs, des sites retenus, des types de projets ou d'actions à mettre en place (…). Le COS est considéré comme un organe de concertation et d'échange (…)."



À présent, il revient à l’agence 'Ōpua d'“établir des diagnostics de territoire sur les zones identifiées”. La prochaine réunion du comiyté d’orientation est prévue en début d'année prochaine. Charge à elle de “reprendre les échanges à partir des éléments qui seront présentés et avancer dans la définition des zones à mettre en place."

Une nouvelle compagnie aérienne sur la ligne Tahiti/Moorea La commune de Moorea a rapporté dans son compte-rendu de la réunion du COS que le directeur de l'Aviation civile, Georges Puchon, avait annoncé samedi un projet de construction d’un hangar près de l’actuel aérogare de Temae. Celui-ci répondrait à la demande d'une nouvelle compagnie aérienne “qui souhaite rétablir une navette aérienne entre Tahiti et Moorea, comme cela se faisait avant 2007. La compagnie prévoit de mettre sur la ligne cinq Twin Otter”. Il s'agirait également pour l’Aviation civile d’avoir un nouveau pôle d’activité. “Faa’a est saturé, nous souhaitons élargir nos offres sur Temae en y aménageant un centre de maintenance, voire économique, aux alentours de l’actuel aéroport de Temae”, a-t-il déclaré.

Rédigé par Julie Barnac le Lundi 24 Octobre 2022 à 14:44 | Lu 893 fois