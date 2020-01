Les voeux du haut-commissaire Dominique Sorain

Tahiti, le 31 décembre 2019 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Sorain, a adressé mardi ses voeux aux Polynésiens pour l’année 2020.



Chers concitoyens de Polynésie, Ia ora na,



Ces vœux sont l’occasion de m’adresser à vous tous que j’ai commencé à rencontrer à l’occasion de mes visites. Le fenua bénéficie aujourd’hui d’une stabilité politique et économique forte. Le statut d’autonomie est le socle d’un travail partenarial solide avec le Pays et l’ensemble des communes. Cette stabilité est essentielle pour développer la Polynésie française dans tous les domaines :

Tout d’abord, en matière d’infrastructures et de services. Parce que vous avez besoin de services et d’équipements à Tahiti mais également dans tous les archipels, l’État est là pour aider à la réalisation d’équipements de santé, de routes, d’écoles, d’eau potable, nécessaires à votre vie quotidienne. Développer tous ces services de premières nécessités dans tous les archipels, c’est permettre aux habitants de vivre chez eux, dans leur île, avec leur famille.



Dans le domaine économique, l’État soutient les entreprises du fenua. La défiscalisation nationale permet d’encourager les filières créatrices d’emplois et d’activités : transports, logements et tourisme. Le développement du numérique en Polynésie française participe également à la croissance économique. Aussi, l’État a contribué à la mise en place du câble numérique Natitua qui connecte les archipels des Tuamotu et des Marquises à Tahiti pour assurer la continuité territoriale.



Former et aider la jeunesse à s’insérer professionnellement doit rester un combat permanent pour nous tous. Cette jeunesse compte sur nous pour lui offrir les leviers nécessaires pouraccéder à un emploi et subvenir aux besoins de la famille. A ce titre, je salue le travail remarquable du Régiment de Service militaire adapté qui forme plus de 600 jeunes tous les ans.



Pour cette année, je souhaite également vous assurer que l’État sera toujours là, aux côtés du Pays, pour votre sécurité.

En Polynésie française, la délinquance est contenue, mais nos priorités sont :

- de combattre toutes les formes d’addictions et notamment le fléau de l’ice qui frappe la jeunesse polynésienne ;

- de lutter encore et toujours contre les violences intrafamiliales ;

- d’appliquer la tolérance zéro en matière de sécurité routière. La mortalité routière ne doit pas être une fatalité.



La sécurité, c’est aussi la sauvegarde des vies humaines sur un immense territoire.

- Pour accomplir cette mission, l’État mobilise tous ses moyens, 24h/24, 365 jours par an. En 2019, plus de 350 opérations de sauvetage ont été réalisées.

- Aux Tuamotu-Gambier et aux Australes, c’est continuer à construire des abris anti-cycloniques pour protéger les populations.

Toutes ces actions sont le reflet de la solidarité nationale, principe fondateur de notre République.



L’année 2020 sera un moment fort de notre vie démocratique. Les 15 et 22 mars prochains, vous voterez pour vos Tavana et les équipes municipales qui vous accompagneront pendant les six prochaines années. C’est un choix important et il faut y participer.



La venue du Président de la République Emmanuel Macron en Polynésie française sera une opportunité pour renforcer les liens entre l’État et la Polynésie française, entre les Polynésiens et la Nation. Cette visite sera aussi un signe de l’intérêt de l’État à son plus haut niveau pour réaffirmer la volonté de coopération de la France avec l’ensemble des Pays et Gouvernements du Pacifique. C’est une chance pour notre territoire d’accueillir un tel événement régional et

international.



Je suis certain que la Polynésie française a la richesse culturelle, les atouts, les talents et l’audace nécessaires pour relever les défis du monde de demain et notamment ceux du changement climatique. L’État a été présent tout au long de cette année 2019. L’État continuera d’être à vos côtés pour faire rayonner la Polynésie française dans l’Océanie et dans le monde ; une Polynésie française prête à relever les défis qui l’attendent en 2020.



A l’aube de cette nouvelle année, je suis particulièrement heureux d’être à vos côtés pour vous adresser mes meilleurs vœux de santé, de succès et de bonheur. Chers concitoyens de Polynésie, je souhaite vous délivrer, au nom de l’État, un message de confiance et de solidarité.



Ia amui tatou no te paruru raa

Ia amui tatou no te faahoturaa ia Porinetia

Ia orana i te matahiti api



Dominique Sorain,

Haut-commissaire de la République en Polynésie française