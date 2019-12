Les vœux d'Edouard Fritch à la population du fenua

I ora mai nei tatou e hoa here mâ, i te hoê marama î, i te mau oro'a ha'amana'ora'a.

Mahana matamua no Novema, i reira to tatou àmuira'a i ni'a i te mau menema, eiaha te mau peata ia mo'ehia, eiaha ho'i to tatou tei ta'oto i to ratou ta'oto hope'a ia moehia. Ua heva te mau reva o te mau fa'aro'o rau, no te hùti àmui i te reva o te hau.

I taua na mahana ra, to te ma'ohi o te fenua, ora hopera'a i te âura'a mau o te ta'o raïta, pàpà morohi'ore no te repuperita farani.

Te rito o te raïta, o te fa'atùrara'a ïa i te raura'a o te mau fa'aro'o, mai te raura'a o te mau arata'ira'a firotofia ato'a e vai nei.

9 no Novema, fa'ahaamana'ora'a i te hi'ara'a o te pàtù fa'ata'a'ê, no te vavahi i te ora-hau o te hoê nuna'a. A 30 a'e nei matahiti, i hi'a ai te pàtù o te ha'amâ, no te 'oire o Berlin i te fenua Heremani.

11 no NOVEMA, hoê hanere e hoê a'e nei matahiti te haura'a te tama'i rahi matamua. Eiaha ia mo'ehia te feia tei pupû ia ratou, ia ora tatou i te orara'a hau mai to teie mahana.

25 no Novema, mahana faataa hia e te Hau Amui, aroraa i te ohipa ino i nia i te vahine, haamanaoraa no hea mai tatou.



25 no Novema, ha'amana'ora'a i te ti'ara'a mànà o te tàmà, o te ti'a ia pàrùrù maitehia.

Mai ta'u i parau atu na i te 'omuara'a, e marama 'î, i te oro'a ha'amana'ora'a, ei àrora'a i to'na enemi mùre 'ore, oia te ma'i : mo'e haere noa !

" Ia tae noa'tu 'oe i to 'oe patireia, ha'amana'o mai 'oe ia'u ".

Nahea e nehenehe ai e mo'e te tutia i pûpûhia e to tatou mau metua a nehenehe ai ia tatou ia ora hau i teie mahana ?

E'ere râ tatou i te feia tei fanauhia no te pohe i roto i te ao mana'ona'o noa tirara atu ai. E feia tei 'ore e ha'amo'e i te mau mea i tupu na, e feia ato'a tei ti'atùri i te hoê ananahi hau atu i te maita'i.

Ti'atùri i te ànanahi, ti'atùri i to tatou feia apî, ti'atùri i to tatou fenua no te mea, e nuna'a fa'aro'o te ma'ohi mai te tau àu'iu'i mai, o to'na ïa natura.

Te nuna'a fa'aro'o, o te nuna'a ïa tei 'ite i te fa'aâu i to'na haere'a, i te fa'ahepora'a o te maramarama. E'ita e tâhiti i roto i ta'na mau tutavara'a, e'ita e nounou i ta vetahi'ê, e 'oa'oa râ, i ta te tàno i fa'ata'a na'na.

Na to outou hùrù, i fa'a'amu ia'u i te itoito hina'arohia no te ora tamau i roto i te tavinira'a.



Ia maita'i e ia 'oa'oa i te matahiti apî!