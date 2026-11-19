

Les victimes de violences en forte hausse au Fenua

Tahiti, le 19 novembre 2026 - L'Observatoire des violences faites aux femmes et des violences sexuelles intrafamiliales a dévoilé ce jeudi de nouveaux chiffres. Et ils sont glaçants car “il n’y a aucune tendance à la baisse” et 100 % des meurtres intrafamiliaux sont commis par des hommes.



À l’ouverture de la 2e édition de l’Observatoire des violences faites aux femmes et des violences sexuelles intrafamiliales, jeudi, la première présidente de la cour d’appel Gwenola Joly-Coz a plaidé pour l’application de la loi “intégrale” en Polynésie. Cette loi a pour objectif de “bâtir une réponse globale” face aux violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants, en traitant l’ensemble des sphères dans lesquelles les violences s’exercent (justice, police, santé, éducation, travail, enfance, enseignement supérieur, numérique, etc.). “Ce serait un manque pour les Polynésiens et les Polynésiennes que cette loi ne soit pas applicable sur le territoire, elle nous apporterait de nombreux nouveaux outils au service des femmes et des filles du Fenua”, a déclaré la magistrate.



Cette dernière a dédié la matinée aux enfants “dont nous avons beaucoup entendu parler cette année”, en citant les affaires de deux petites filles décédées, Lyhanna et Ayden. Le président Moetai Brotherson a rappelé que ces violences sont “le quotidien de trop de familles chez nous”.



Porté par la vice-présidente du Pays Minarii Galenon avec la première présidente de la cour d’appel Gwenola Joly-Coz, l’Observatoire doit produire des données, repérer les évolutions d’une année sur l’autre et mesurer objectivement la situation, pour avoir à terme moins de victimes. Cette 2e édition a réuni plus de 200 personnes. Une autre édition consacrée aux enfants est déjà prévue.



570 femmes victimes



Le bilan annuel du tribunal correctionnel recense 570 femmes victimes de violences intrafamiliales, soit 47 par mois et 15 % de plus que l’année précédente. Les conjointes représentent 95 % des victimes (538), devant 13 mères et 19 filles mineures. 159 enfants ont en outre été témoins des violences de leur père. Le taux de récidive atteint 32 %.



36 % des victimes n’ont eu aucune incapacité totale de travail (ITT), 48 % moins de huit jours et 16 % plus de huit jours. L’alcool ou les drogues sont en cause dans 9 % des dossiers, une arme dans 6 %, et 8 victimes étaient enceintes.



C’est devant la cour d’assises que le poids des violences sexuelles apparaît. 111 viols y ont été jugés en neuf ans et, depuis 2023, 17 par an sur 22 affaires criminelles, soit 80 % de l’activité de la cour. Tous les auteurs sont des hommes. Les victimes sont à 76 % des petites filles, à 21 % des femmes et à 3 % des petits garçons.



Côté DSFE, des signalements en hausse constante



Si les chiffres judiciaires sont parlants, la DSFE a fourni les données sociales. “Nous avons la première porte d’entrée dans le parcours, qui est la cellule signalement”, explique sa directrice, Ravahere Rauzy. Les signalements y arrivent de tous les partenaires et par tous les canaux, puis la DSFE oriente : ouverture d’une mesure d’assistance éducative pour protéger l’enfant, ou accompagnement global de la famille par la polyvalence de secteur.



Les données complètes de l’année ne sont pas encore connues, mais la tendance ne laisse guère de doute : “Il n’y a aucune tendance à la baisse, il n’y a qu’une tendance à la hausse”, que ce soit pour les signalements ou pour les mesures d’assistance éducative. Ravahere Rauzy parle d’une “montée exponentielle”. Les signalements portent surtout sur les agressions physiques, les maltraitances et les agressions sexuelles, ce qui oblige les travailleurs sociaux à adapter leur accompagnement, pour que l’enfant puisse “se protéger, ensuite se reconstruire et avancer dans son parcours de vie”.



Pour l’accueil, le Pays compte une dizaine d’établissements spécialisés, des foyers socio-éducatifs qui reçoivent des mineurs avec l’appui des partenaires associatifs.



La DSFE prévoit en 2027 16 postes supplémentaires pour atteindre un travailleur social pour 50 enfants, ce qui suppose 60 travailleurs sociaux formés. Le Pays annonce aussi une structure pour enfants de 40 places dont dix d’urgence et une maison des solidarités à Raiatea pour les publics vulnérables (en situation de handicap, âgés et/ou victimes de violences).



Un autre chantier doit être bâti avec l’État et la justice : l’éviction du conjoint violent, pour que la victime n’ait pas à quitter seule le domicile.





​ Trois ateliers pour trouver des pistes La matinée de jeudi s’est organisée autour de trois ateliers : les violences faites aux femmes, les violences sexuelles faites aux enfants, puis le suivi et la prise en charge des auteurs pour lutter contre la récidive. Dans chaque atelier, un cas fictif inspiré de faits réels, pour lequel le public a répondu à deux questions, par exemple comment mieux prendre en charge les victimes ou comment prévenir la récidive. Les participants ont été invités à noter leurs propositions sur des post-it, puis les intervenants ont expliqué ce qu’ils feraient dans le cas présenté.

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 19 Novembre 2026 à 15:27 | Lu 212 fois



