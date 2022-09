Les trophées du fenua durable reviennent en musique

Tahiti, le 14 septembre 2022 - L’événement Ia Ora te Fenua/Célébrons la nature se tiendra samedi soir, à l’initiative de la Fédération des associations de protection de l’environnement. Comme l’année dernière, il s’agira de récompenser les actions présentées dans son magazine annuel, 50 Solutions pour un fenua durable. Après la remise des trophées, plusieurs concerts sont prévus à l’hôtel Tahiti by Pearl Resorts à Arue.



Pour la deuxième édition de ses trophées du fenua durable, la Fédération des associations de protection de l’environnement (Fape) Te Ora Naho a décidé de voir en grand cette année, en proposant samedi une soirée tout public, agrémentée de concerts, au Tahiti by Pearl Resorts à Arue. “L’an dernier, l’événement s’était tenu à la Brasserie Hoa en comité restreint, avec une centaine de personnes engagées dans l’environnement. Cette année, on a souhaité toucher et sensibiliser davantage de monde. On a une capacité de 500 personnes”, explique Lisa Di Salvia, chargée du projet.



La Fape, qui regroupe à ce jour 47 associations dédiées à la préservation de l’environnement, souhaite ainsi donner davantage de visibilité à ses membres, parmi lesquels on compte notamment Sop Manu pour la protection des oiseaux ou Oceania pour celle des cétacés, mais aussi Tia’i Fenua Nana Sac Plastique ou encore le SPG Bio Fetia. En début d’année, Te Ora Naho a publié son magazine annuel, 50 Solutions pour un fenua durable, qui met en avant les initiatives écologiques et environnementales en Polynésie. Cette soirée de remise de trophées est destinée à récompenser les solutions les plus innovantes qui y figurent.



Quatre catégories et un prix spécial du public



Pour cela, quatre catégories ont été créées. La première concerne la biodiversité, afin de promouvoir les acteurs qui protègent les écosystèmes naturels. Elle compte 15 nominés, parmi lesquels Un Enfant, un arbre, un corail ou encore Heiva i Tatakoto pour la protection des bénitiers sur cet atoll paumotu. Quinze nominés également dans la catégorie climat, dont le trophée récompense les actions concrètes contribuant à la limitation mais aussi à l’adaptation au changement climatique, au niveau des transports (E-Bike Polynesia, Hello Scoot…) ou des ressources locales par exemple (ferme permacole de Tipapa, ‘Au’a Tahiti…). La catégorie économie circulaire vise à distinguer les initiatives tendant à produire des biens et des services zéro déchet, ou tout du moins réemployables, tandis que la catégorie sensibilisation au développement durable identifie les initiatives qui communiquent, éduquent ou forment aux gestes écocitoyens.



Un dernier trophée sera décerné par le grand public, qui est appelé à voter dès à présent pour son projet préféré sur la page Facebook de la Fape. L’association comptabilisant le plus de réactions sur les réseaux sociaux remportera un chèque de 100 000 Fcfp. Les prix des autres catégories, décernés par un jury spécialisé dans l’environnement, s’élèvent à 150 000 Fcfp chacun. Les cinq primés de la soirée repartiront tous avec un magnifique trophée naturel, sculpté en bois et en nacre.



Un événement programmé pour le World Cleanup Day



La date du 17 septembre n’a pas été choisie par hasard car il s’agit du World Cleanup Day, la Journée mondiale du nettoyage de la planète. “Plusieurs de nos associations vont faire des actions de ramassage des déchets en journée, sur les plages ou autre”, poursuit Lisa Di Salvia. “À la base, on voulait organiser cet événement en juin, comme l’an dernier, à l’occasion de la Semaine de l’environnement, mais c’était compliqué de trouver des chanteurs disponibles à cette période. Du coup, on l’a décalé à cette date-là, qui est aussi une journée importante, et on a pu se caler avec le groupe Sissa Su’é Okota’i.”



Celui-ci sera en effet la tête d’affiche de l’événement, mais d’autres groupes monteront sur scène, comme Eono, Eto, Anihei, Tamatoa Kautai et Manaarii Maruhi. Six stands associatifs seront installés sur place et diverses animations sont prévues au cours de la soirée, qui sera animée par la présentatrice télé Farerau Barff. Une tombola permettra notamment de récolter des fonds en faveur de la Fape et un concours viendra récompenser les plus belles couronnes naturelles du public. Pour l’occasion, ce dernier est invité à venir en tenue locale.



Samedi 17 septembre, à partir de 17 heures, à l’hôtel Le Tahiti by Pearl ResortsTarifs : 2 000 Fcfp par personne (ou 24 000 Fcfp la table VIP pour six personnes avec boisson et service à table inclus)Billets en vente sur www.ticket-pacific.pf , dans les magasins Carrefour et à Radio 1/Tiare FM Fare UtePunch d’accueil offert jusqu’à 18 heuresDress code : Tenue locale

Les associations en lice Catégorie biodiversité SOP Manu / Te Rau Ati Ati / Tuihana / Tamarii no Taiharuru / Espace bleu / Institut Louis Malardé / Criobe / Te Aru Ora Rurutu / Direction des ressources marines / Oceania / Tamarii no te Moana / Heiva i Tatakoto / Fatu Fenua no Makatea / Un enfant, un arbre, un corail / To’a Surfscreen Catégorie climat E-Bike Polynesia / Commune de Manihi / Hello Scoot / Ferme permacole de Tipapa / Niau Organic / Food&CookLab / Oikos Raiatea / Protege / Institut polynésien de biomimétisme / La French Tech - Tech4Islands Awards / L’Eau de Mahikea / Direction de l’agriculture / L’îlot Bulles / ‘Au’a Tahiti Catégorie économie circulaire Hotuarea Nui / Croix rouge française / Ferme permacole de Tipapa / Oikos Raiatea / Ninamu Solutions / Project Rescue Ocean / Tutuki e ho / L’Atelier Tata’i / Pacifik’Ink / Idea’lys / L’îlot Bulles / ‘Au’a Tahiti Catégorie sensibilisation au développement durable Brigade verte / École primaire de Maharepa / Collège de Afareaitu / Tahiti International School / Te Fare Natura / Nani Clown / Hotuarea Nui / Fondation Anavai / Ninamu Solutions / Lycées agricoles de St. Athanase et de Opunohu / Rohutu Noanoa / Prism Tahiti / L’Atelier Tata’i / Te Mana o te / Centre Ora Ora

