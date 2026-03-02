

Les trois leaders préservent leur place

Moorea, le 11 mars 2026 - À l’issue de la cinquième journée de la phase 2 du championnat de Moorea, Tohiea, Tiare Tahiti et Tiare Hinano gardent leur première, deuxième et troisième place en battant respectivement Tahatiri (15-0), Tiare Anani (5-0) et Temanava (4-2). Tapuhute remonte à la quatrième place après avoir battu Mira sur le score de 2 buts à 1.



Ce week-end s’est jouée la cinquième journée de la phase 2 du championnat de Moorea. Pour le premier match, Tiare Hinano accueillait Temanava samedi au stade de Pihaena. C’est la formation de Pihaena qui a ouvert le score à la 19e minute grâce à une contre-attaque conclue par Laurent Thahnaena (1-0). Moana Fanaurai a ensuite profité d’une ouverture lumineuse de Noahere Vaea pour prendre de vitesse la défense de Temanava et inscrire le deuxième but des mauves (2-0). Bryan Toromona a ensuite remis les pendules à l’heure en réduisant le score de la tête à la 25e minute (1-2), puis en égalisant, toujours de la tête, à la 37e minute (2-2). Uramea Teihotaata a toutefois redonné l’avantage à Tiare Hinano peu avant la pause en marquant sur un coup franc en pleine lucarne (3-2). Rahiti Hunter a assuré la victoire des mauves en inscrivant un quatrième but en toute fin de match (4-2).



Le lendemain, Tiare Tahiti était opposé à Tiare Anani au stade de Maharepa. Bien servi par Mite Teikivahitini, Teraiareva Teraiharoa a tenté, dès la 2e minute, de lober Tuanui Manea, le gardien de Tiare Tahiti, qui était dans une position avancée, avant de manquer le cadre. Mais les verts de Maharepa ont par la suite pris le contrôle du jeu et se sont lancés à l’assaut du but adverse. Hoarai Tetuanui, le gardien de Tiare Anani, a dû s’employer pour détourner en corner une reprise en demi-volée de Tohivea Haring (5e) et plonger sur une frappe à ras de terre de Raihau Vahapata (6e). À la 10e minute, c’est cette fois-ci une puissante frappe de Poutetainui Teriinohorai que le portier des orange a repoussée.



À force de subir, les joueurs de Paopao ont dû céder à la 22e minute sur un but de Manarii Porlier, qui a dévié un centre à ras de terre de Tohivea Haring dans le but adverse (1-0). Tiare Anani avait l’opportunité d’égaliser lorsque Orirau Tehio, à la conclusion d’une offensive des orange, s’est infiltré dans la défense adverse avant de se heurter à Tuanui Manea. Dans la contre-attaque qui a suivi, Manarii Porlier a pris de vitesse les défenseurs adverses sur le flanc gauche avant de servir Tohivea Haring, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (2-0). Ce dernier a même réalisé le doublé à la 42e minute en reprenant du plat du pied un nouveau centre de Manarii Porlier (3-0).



Tiare Anani à bout de souffle



Les 22 acteurs sont ensuite rentrés aux vestiaires sur ce score de 3 buts à 0 en faveur de la formation de Maharepa. Teraiareva Teraiharoa a eu l’occasion de réduire le score à la 52e minute sur un long coup franc, finalement bien capté par le gardien des verts. Tiare Tahiti a par la suite tué le suspense à la 54e minute : Manarii Porlier a profité d’une sortie mal négociée par Hoarai Tetuanui, qui tentait de s’opposer à Tohivea Haring, pour récupérer la balle et l’envoyer tranquillement au fond des filets (4-0). Les joueurs de Paopao n’avaient visiblement plus les ressources nécessaires pour revenir dans le match et ont même encaissé un cinquième but à la 82e minute. C’est à ce moment-là qu’Ariimana Tiaihau a lobé Hoarai Tetuanui pour clore le score à 5 buts à 0.



De son côté, le leader Tohiea n’a pas eu de souci pour battre Tahatiri samedi au stade de Maatea sur le score de 15 à 0.



Grâce à leur victoire, Tohiea, Tiare Tahiti et Tiare Hinano gardent respectivement leur première, deuxième et troisième place. C’est Tapuhute qui est le grand bénéficiaire de cette journée. Après avoir battu Mira, l’équipe remonte de la septième à la quatrième place du classement.



