Les travaux de sécurisation du talus de la RT2 à Mahina ont commencé

Tahiti, le 8 juillet 2025 - Le ministre des Grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes, Jordy Chan, informe les usagers de la route que les travaux de sécurisation du talus de la RT2, situé au PK 13, dans la commune de Mahina, ont démarré ce lundi 7 juillet et ce pour une durée de 3 mois environ.



Ce lundi 7 juillet, les travaux de sécurisation du talus de la RT2, situé au PK 13 à Mahina, ont commencé. Un chantier qui, selon le ministre des Grands travaux, de l'équipement, en charge des transports aériens, terrestres et maritimes - Jordy Chan - devrait durer trois mois environ. Le ministre prévient également les usagers qu'afin de garantir leur sécurité à cet endroit, la circulation se fera par alternat, de jour comme de nuit. Une signalisation de chantier sera mise en place et entretenue durant les travaux. Pour autant, Le ministre Jordy Chan demande également à l'ensemble des usagers de la route de faire très attention et d'adopter une conduite responsable lors de leur passage dans la zone, et ce pendant toute la durée des travaux.



D'après communiqué.