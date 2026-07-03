

Les trafiquants de paka de Raiatea placés sous contrôle judiciaire

Tahiti, le 20 juillet 2026 - Plusieurs individus étaient jugés en comparution immédiate, lundi, pour des trafics de paka ainsi que des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. Faute de temps pour examiner en détail le dossier, les juges ont décidé de reporter l’audience au 28 août. Il restait à savoir si les prévenus allaient être placés en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.

Dès le début des audiences jugées en comparution immédiate, lundi après-midi, au tribunal de première instance de Papeete, le président de la séance a déclaré qu’il était impossible de statuer définitivement sur l’affaire. Faute d’avoir eu le temps de consulter en détail le dossier en question… transmis le matin même.



Pour cause, les trois prévenus sont accusés de participer à du trafic de paka en grande quantité entre Raiatea et Tahiti et sont également soupçonnés d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. “On a retrouvé des quantités de plus de 4 kilos de paka. Ce sont des gros grossistes”, qualifie la procureure.



“Les stupéfiants sont plus sanctionnés ici qu’à l'Assemblée nationale” Le seul intérêt de l’audience se résumait donc à savoir si les prévenus allaient être remis en liberté sous contrôle judiciaire ou placés en détention provisoire en attendant leur procès, le 28 août prochain.



Pourtant, les trois individus étaient prêts à être jugés sans attendre et reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. “Ils sont prêts à assumer la conséquence de leurs actes”, insiste leur avocate. Certains sont “victimes de leur addiction” dit-elle tandis que d’autres considèrent le trafic de stupéfiants comme un moyen de “faire vivre leur famille”.



L’avocate des trois prévenus souligne également que deux de ses clients ont un casier vierge tandis que l’autre est “un petit récidiviste” déjà condamné pour consommation de paka. “Pas le délit du siècle”, ajoute l’avocate qui constate que “les stupéfiants sont plus sanctionnés ici qu’à l'Assemblée nationale”. Une phrase qui a fait sourire une bonne partie des personnes présentes dans le prétoire.



Des cris de joie à l’annonce de la décision Après de longues minutes de délibérations, les juges ont décidé de placer les trois individus sous contrôle judiciaire. Ils devront se rendre toutes les semaines à la gendarmerie de Faa'a, jusqu’à la date de leur procès. Ils ont également l’interdiction d’entrer en contact entre eux.



Leurs nombreux proches n’ont pas pu cacher leur joie à l’annonce de la décision du tribunal. Le prévenu récidiviste, qui comparaissait en même temps que les trois autres pour des faits de trafic de stupéfiants a, quant à lui, été placé sous mandat de dépôt.



Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 20 Juillet 2026 à 18:19 | Lu 806 fois



