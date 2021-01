"Les touristes peuvent poursuivre leur séjour" rassure le haussariat

Tahiti, le 29 janvier 2021 - Dans un communiqué diffusé à l'instant, le haut-commissariat précise les restrictions des conditions de déplacements vers ou au départ de la Polynésie. Des conditions qui sont par ailleurs « susceptibles d’évoluer prochainement ». Quant aux touristes actuellement sur le fenua, « ils peuvent poursuivre leur séjour, le retour à leur domicile constituant un motif impérieux d’ordre personnel. »



Après l’annonce du Premier ministre, Jean Castex de fermer les frontières de l’hexagone avec les pays extérieurs à l’Europe, le haut-commissariat apporte des précisions dans un communiqué sur les restrictions des conditions de déplacements en provenance ou à destination de la Polynésie française.



« Du fait de la circulation active du virus de Covid-19 liée à l’apparition des variants et des risques de contamination très rapide, les possibilités de déplacement en provenance ou à destination de la métropole et des outre-mer seront strictement limitées » indique le haussariat, précisant que « la date d’entrée en vigueur sera précisée dans les meilleurs délais. »



Motifs professionnel, personnel ou familial et de santé



Si le motif touristique qui permettait de se rendre en Polynésie est supprimé, les trois autres motifs impérieux sont maintenus. Ainsi, tout voyageur en provenance ou à destination de la Polynésie devra présenter aux transporteurs avant l’embarquement, puis à l’arrivée, « une attestation de déplacement dérogatoire » répondant à l’un des trois motifs impérieux suivants : « Motif impérieux d’ordre personnel ou familial », « Motif de santé relevant de l’urgence », « Motif professionnel ne pouvant être différé. » L’attestation devra être accompagnée de justificatifs qui feront l’objet d’un "contrôle rigoureux", souligne le communiqué.



Les voyageurs à destination de la Polynésie française devront également présenter avant l’embarquement « un résultat négatif au test RT-PCR effectué dans les 72 heures précédant son vol pour les personnes de plus de onze ans », et « une attestation sur l'honneur déclarant l'absence de symptômes ». Les formulaires correspondants seront accessibles sur le site internet du haut-commissariat.



Pas d’obligation de test RT-PCR, ni d’isolement dans le sens Polynésie - France



« Ces nouvelles modalités d’accès à la Polynésie concerneront également les voyageurs en provenance de pays étrangers, notamment des États-Unis et du Canada » souligne le haussariat. « Les conditions sanitaires à l’arrivée en Polynésie française sont par ailleurs susceptibles d’évoluer et seront précisées prochainement. »



Cependant et ce, jusqu’à nouvel ordre, « les personnes voyageant depuis la Polynésie française vers la métropole n’ont ni l’obligation de présenter un test RT-PCR, ni celle de se soumettre à une période d’isolement sanitaire à l’arrivée. » Ils devront en revanche « justifier leur déplacement par l’un des trois motifs impérieux et présenter l’attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes. »



Enfin, s’agissant des touristes qui séjournent actuellement en Polynésie, le haussariat rassure : « ils peuvent poursuivre leur séjour, le retour à leur domicile constituant un motif impérieux d’ordre personnel. »