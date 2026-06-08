

Les titres pour Benjamin Zorgnotti et Pauline Moreau

Tahiti, le 29 juin 2026 - Le club Mararatri et la Fédération tahitienne de triathlon ont coorganisé dimanche les Championnats de Polynésie de triathlon S au complexe sportif de l’OPT à Pirae. Benjamin Zorgnotti et Pauline Moreau ont décroché les titres hommes et femmes. Le complexe a également été animé par un triathlon au format XS et l’arrivée d’un swimrun dont le départ a été donné à la Pointe Vénus.



Le complexe de l’OPT a vécu une grande journée de triathlon dimanche avec l’organisation de plusieurs épreuves adultes et jeunes dont le Championnat de Polynésie. Le triathlon XS (375 m. natation, 9,3 km cyclisme et 2,5 km course à pied) a ouvert le programme, le départ du triathlon S (750 m. natation, 17,5 km cyclisme et 5 km course à pied) qui comptait pour le Championnat de Polynésie était donné peu de temps après. La logistique était heureusement pointue car les coureurs du XS et du S se sont croisés dans le complexe et ses alentours sans qu’il n’y ait d’incidents.



Sorti en tête de la natation, Jules Hotellier n’a cessé ensuite d’accroître son avance pour s’imposer en 28’ 30’’. Anatole Sery et Evanelia Bertrand la première féminine ont complété le podium scratch en 33’ 03’’. Soulignons que Jules Hotellier et Evanelia Bertrand ont plutôt été à la hauteur récemment aux Championnats de France minimes en terminant 23e et 43e sur 90 partants au départ chez les garçons et les filles.



Pendant que les arrivées du XS se succédaient, les participants du S étaient en pleine action. Nageur de compétition dans les réunions de la Fédération tahitienne de natation, Jean-Marc Rimaud est sorti en tête de l’eau avec Benjamin Zorgnotti sur les talons. Et il s’est accroché à vélo pour finir le parcours côte à côte avec Benjamin Zorgnotti. Mais celui-ci ayant fait une transition ultra-rapide est parti avec de l’avance pour la course à pied. Benjamin Zorgnotti a ainsi bouclé son triathlon en 52’ 51’’ pour succéder au palmarès du Championnat de Polynésie à Thomas Lubin, absent dimanche car en compétition en Europe.

Zorgnotti enchaîne à l’international



Grand favori de l’épreuve, Benjamin Zorgnotti était au rendez-vous d’autant qu’il est en forme actuellement, comme il le souligne, ayant participé récemment à plusieurs courses sur le circuit international : “Je gagne nettement mais ça n’a pas été aussi facile que ça car il y avait un plateau de qualité. Jean-Marc a été costaud en natation et ça m’a bien tiré. À vélo j’ai essayé de le décrocher mais il s’est bien accroché. Après j’avais pour objectif de finir fort en course à pied et ça a été le cas car je crois que c’est l’une des plus grosses courses à pied que j’ai courue localement. Je suis très content de ma performance et de mon chrono aujourd’hui. Je viens de faire quatre Half Ironman sur six semaines à Taiwan et aux USA et je suis bien en jambe. Je vais faire une pause sur les compétitions mais je vais continuer à m’entraîner pour préparer un Ironman à Washington, en septembre, avec pour objectif de me qualifier pour octobre 2027 à Hawaii. Je serai quand même aux 10 km de Punaruu le week-end prochain et puis j’ai bien sûr les Jeux du Pacifique dans mes principaux objectifs.”



Jean-Marc Rimaud a rétrogradé en course à pied, dépassé par les jeunes Théophile Sery, deuxième en 56’ 16’’ et Manea Vincenti 3e en 57’ 16’’.



Le triathlon local possède un réservoir de jeunes espoirs très compétitifs à l’image de Gaultier Chastang sacré champion de France cadet le 7 juin et absent dimanche car il va enchaîner avec les Championnats de France cadet d’aquathlon, le 11 juillet dans le Vaucluse. Tout comme Jules Hotellier et Evanelia Bertrand en minimes. Gaultier Chastang participera aussi aux Championnats d’Europe jeunes en octobre avec l’équipe de France.

Pauline Moreau gagne avant de s’élancer sur le swimrun



Le Championnat de Polynésie féminin comptait également une grande favorite avec Pauline Moreau et celle-ci a confirmé son statut sans problème. Si Solène Bernagout est sortie en tête de la natation, Pauline Moreau est rapidement passé devant à vélo et a creusé l’écart en course à pied, sa spécialité, pour finir en 1 h 04’ 05’’. La sociétaire de Kona Tri vise les Jeux du Pacifique 2027 : “Sur le papier, j’étais favorite d’autant qu’il manquait quelques présélectionnées comme Manon ou Gwenalle. Mon succès est donc logique chez les féminines. L’objectif c’était déjà de faire une bonne natation et comme le drafting était autorisé à vélo, j’ai cherché à coller à un groupe de gars pour bien rester dans le rythme. La course à pied est ma spécialité, j’ai donc fini fort pour faire la différence avec mes principales adversaires. Je suis présélectionnée dans l’équipe de triathlon pour les Jeux mais il faudra aussi que je sois compétitive lors du test event qui aura lieu fin août et il faudra y être performante pour gagner son billet pour les Jeux.”



Solène Bernagout (1 h 07’ 32’’) et Tiffany Laux (1 h 09’ 24’’) l’accompagnaient sur le podium scratch féminin. Pauline Moreau a enchaîné avec le swimrun dont le départ était donné à la Pointe Vénus, un bus accompagnant tous ceux qui doublaient triathlon et swimrun comme Jean-Marc Rimaud, Moanatea Henriou, Solène Bernagout et d’autres. Le parcours comportait sept segments, avec à chaque fois natation et course à pied, pour un total de 3,2 km en natation et 9 km en course à pied. Les duos Antoine Estival/Matthieu Kruker chez les hommes, Géraldine Aune/Mylene Gauthey chez les dames et Franck Digonnet/Pauline Moreau en mixte sont montés sur la plus haute marche du podium.



Prochain rendez-vous : le dimanche 12 juillet avec le swimrun de la Pointe Vénus.



Patrice Bastian







Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 29 Juin 2026 à 17:18 | Lu 258 fois



