Les terres rares, au coeur de la bataille de l'Occident pour contrer la Chine

New York, Etats-Unis | AFP | dimanche 12/06/2021 - Et si la Chine coupait demain aux Etats-Unis et à l'Europe l'accès à des minéraux essentiels à la fabrication de véhicules électriques, d'éoliennes ou de drones, produits à une écrasante majorité sur son sol?



A l'heure où les frictions économiques et géopolitiques sont fréquentes entre ces trois puissances, Washington et Bruxelles veulent éviter ce scénario en réinvestissant le marché des "terres rares", ces dix-sept matières minérales aux propriétés uniques, aujourd'hui largement extraites du sol et raffinées en Chine.



Certaines, le néodyme, le praséodyme et le dysprosium, sont cruciales dans la fabrication d'aimants utilisés dans des industries d'avenir telles que l'éolien ou la voiture électrique.



D'autres ont un usage plus classique, comme le cérium pour le polissage du verre et le lanthane pour les catalyseurs de voitures ou les verres optiques. Les smartphones, écrans d'ordinateurs ou lentilles de téléscopes en utilisent aussi.



En 2019, les Etats-Unis ont réalisé 80% de leurs importations de terres rares en Chine, selon l'US Geological Survey. L'UE s'y fournit à 98%, indique un rapport de la Commission européenne de septembre 2020.



De quoi sonner le tocsin, en pleine transition énergétique.



Exponentielle



"La croissance exponentielle de la demande attendue pour les minéraux en lien avec les technologies vertes les met sous pression, ils se doivent d'examiner leurs vulnérabilités et d'agir", commente auprès de l'AFP Jane Nakano, chercheuse à Washington pour le Centre international d'études stratégiques (CSIS), tant pour les terres rares que pour d'autres matières premières stratégiques.



Après la publication en février d'un décret du président américain Joe Biden visant à passer au crible les chaînes d'approvisionnement des biens jugés "essentiels", le Sénat a adopté mardi un texte faisant la part belle au minage de minerais dits "critiques".



Washington veut "augmenter la production et le raffinage", a affirmé mardi la directrice adjointe du Conseil national économique, Sameera Fazili, citant les terres rares et le lithium.



Le principal espoir américain réside dans la mine de Mountain Pass, en Californie. Après avoir été l'un des grands acteurs mondiaux du secteur, elle a souffert de la montée en puissance de la Chine, qui a fortement subventionné son industrie, et des réglementations environnementales sur le minage.



L'entreprise MP Materials qui l'a relancée en 2017 veut désormais symboliser la reconquête américaine, en misant sur la concentration en terres rares "parmi les plus élevées au monde" sur son sol, à 7% contre 0,1% à 4% ailleurs, selon elle.



Côté raffinage, elle veut lancer son processus de "séparation" des éléments -- la roche est composée d'un ensemble de terres rares qu'il faut séparer via un procédé chimique --, puis fabriquer ses propres aimants en 2025 -- le passage de la phase de séparation à un produit directement utilisable dans l'industrie --, deux étapes dévolues à la Chine aujourd'hui.



D'autres projets voient le jour, impliquant notamment le groupe australien Lynas qui a remporté plusieurs contrats aux Etats-Unis, dont une usine de raffinage au Texas destinée à l'industrie militaire, avec le soutien du Pentagone.



Recyclage



Côté européen, un "plan d'action" va être présenté "dans les prochains jours" à la Commission, destiné à dresser les priorités du Vieux continent, a indiqué début juin lors d'une conférence Bernd Schäfer, à la tête de l'EIT RawMaterials, un consortium destiné à accompagner les projets dans ce secteur.



"L'Europe n'est pas gâtée côté mines, alors elle devrait compter sur l'importation de matériaux bruts ou semi-raffinés, et devenir une base de raffinage ou de recyclage", anticipe David Merriman, spécialiste des batteries et véhicules électriques pour le consultant Roskill à Londres.



La Chine devrait bénéficier encore longtemps de sa position dominante mais les ambitions sont là: "20% à 30% des besoins en aimants d'ici 2030 pourraient provenir du continent contre pratiquement zéro aujourd'hui" grâce au recyclage, si les projets identifiés sont mis en oeuvre, a précisé Bernd Schäfer.



Hasard de calendrier ou non, la volonté d'accélérer sur ces dossiers survient au moment même où la planète subit une pénurie de semi-conducteurs, des composants essentiels pour tout produit incluant des éléments électroniques, des ordinateurs aux voitures, fabriqués pour la plupart en Asie.



"Cette crise a entraîné une remise en question des chaînes de production et des vulnérabilités" chez les industriels, souligne un porte-parole de MP Materials à l'AFP. Plusieurs groupes européens spécialisés dans l'éolien et l'automobile sont déjà en contact avec l'entreprise, affirme-t-il.



"D'ici cinq ans, les aimants permanents occuperont une place similaire aux semi-conducteurs. Ils seront dans la vie quotidienne de chacun."