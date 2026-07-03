

Les tūaro mā'ohi et le tīfaifai à l'honneur malgré la pluie à Hao

Hao, le 20 juillet 2026 - Les passionnés de sports traditionnels se sont une nouvelle fois retrouvés sur la place Tokere pour mesurer leur force, leur adresse et leur rapidité, dans le cadre des festivités du Makevahaga Matakeinaga. Initialement prévue le 14 juillet, l'épreuve du timau ra'au avait dû être reportée en raison d'un manque de temps dans l'organisation. Elle a finalement pu se dérouler ce samedi, aux côtés du pana opa'a et du concours de tīfaifai.



La matinée a débuté par la course des porteurs de fruits, le timau ra'au, sur une distance d'environ 500 mètres à travers la place Tokere. Particularité de Hao, le chargement que devaient transporter les concurrents était exclusivement constitué de noix de coco, en référence à l'abondance de cette ressource sur l'atoll.



Chez les femmes, trois concurrentes se sont élancées avec une charge de 10 kg. Angélique s'est imposée devant Timanu, tandis que Teoro complète le podium.



Chez les hommes, quatre participants étaient en lice avec une charge de 20 kg de noix de coco. Le ’aito de Hao, Tokoroa, a confirmé son statut en remportant la première place devant Mahinui, deuxième, et André, troisième.



Le pana opa'a, appelé localement pana gora, a ensuite réuni les catégories féminine et masculine. Cette épreuve d'adresse consiste à lancer des noix de coco dans un fût placé à 25 mètres. Très appréciée à Hao, elle rappelle le quotidien des habitants de l'atoll, où la récolte du coprah fait partie intégrante des traditions et du mode de vie.



Chez les femmes, quatre participantes étaient engagées. Anna s'est montrée la plus précise et décroche la première place devant Timanu, tandis qu'Angélique complète le podium.



Malgré des conditions météorologiques difficiles, six hommes ont participé à l'épreuve. Sous la pluie, le vent et le froid, Jimmy s'est montré le plus adroit en s'imposant devant Tokoroa et André.



Les épreuves de tīfaifai à l’abri



Parallèlement aux compétitions sportives, le concours de confection de tīfaifai s'est déroulé sous le hall du nouvel abri anticyclonique de l'atoll afin de protéger les participantes des intempéries.



Le tīfaifai, étoffe emblématique de l'artisanat polynésien, est reconnu pour ses couleurs éclatantes et ses motifs inspirés de la flore locale. Véritable symbole du patrimoine culturel, il est traditionnellement offert aux personnalités de passage lors des cérémonies d'accueil. On le retrouve également dans les foyers polynésiens comme élément de décoration ou en couvre-lit.



Trois binômes, tous unis par des liens familiaux, étaient en compétition : deux sœurs, une mère et sa fille, ainsi qu'une belle-mère accompagnée de sa belle-fille. Tracé des motifs, découpe, couture et assemblage se sont enchaînés avec une remarquable maîtrise. Les participantes ont démontré tout leur talent en associant les couleurs et en harmonisant les motifs avec une grande précision.



À l'issue de cette épreuve, le jury est entré en délibération. Les résultats officiels n'avaient toutefois pas encore été annoncés au moment de la rédaction de cet article.



Malgré une météo peu clémente, cette nouvelle journée du Makevhaga Matakeinaga 2026 a une fois encore mis en lumière la richesse des traditions de Hao. Entre performances sportives, esprit de compétition et transmission du savoir-faire artisanal, les participants ont démontré toute leur passion pour la culture polynésienne. Une belle illustration de l'attachement des habitants de l'atoll à leur patrimoine, qui continue de se transmettre activement.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 20 Juillet 2026 à 15:23 | Lu 142 fois



