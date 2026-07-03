

Les surfeurs tahitiens visent une qualification au WCT

Tahiti, le 11 juillet 2026 - Les premières vagues de la saison des Challenger series s’apprêtent à recevoir, du 12 au 18 juillet, trois de nos ‘aito à l’occasion de la Ballito Pro en Afrique du Sud. Kiara Goold, Aelan Vaast et Mihimana Braye rêvent d’obtenir leur place dans l’élite du surf mondial à l’issue des cinq manches qualificatives du circuit.



Après le World championship tour (WCT), les Qualifying series (QS) ou encore l’Open tour, place désormais au coup d’envoi de la saison des Challenger series (CS). Du 12 au 18 juillet, plus de 200 surfeurs vont se disputer la première manche du circuit sur les vagues de la Ballito Pro, dans la province de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud.





Plusieurs de nos ‘aito se retrouvent parmi les concurrents avec, du côté féminin, la jeune Kiara Goold (15 ans) et Aelan Vaast (21 ans). Chez les hommes, l’expérimenté Mihimana Braye (30 ans) est le seul représentant du Fenua. Les trois Polynésiens ont glané leur place dans l’antichambre du plus haut niveau mondial grâce à leurs bons résultats lors du précédent exercice du QS, face aux autres surfeurs Tahitiens et ceux de Hawaii.





Tous ont désormais le même objectif en tête : obtenir leur billet pour intégrer l’élite de la World surf league (WSL) la saison prochaine. “Nos trois représentants ont le potentiel pour se qualifier sur le WCT, estime le cadre technique de la Fédération tahitienne de surf (FTS), Kevin Bourez. Surtout Mihimana Braye qui tourne autour d’une qualification depuis plusieurs années maintenant. II joue un peu plus gros que les autres car cela sera certainement l’une de ses dernières tentatives sur le CS. Kiara entame sa deuxième saison à ce niveau-là et a envie de se qualifier, mais ce n’est pas trop grave si elle n’y arrive pas, tandis que Aelan va faire sa première saison complète.”

Comment se déroule la compétition ? Le championnat 2026-2027 des CS est composé de cinq manches : la Ballito Pro (12 au 18 juillet), l’US Open Lexus en Californie (25 juillet au 2 août), la Banco du Brésil à Sao Paulo (26 septembre au 3 octobre), l’Ericeira Pro au Portugal (6 au 12 octobre) et enfin l’épreuve de Newcastle en Australie (1er au 7 mars 2027).



Cette saison, 20 précieux sésames pour le WCT seront distribués aux dix premiers surfeurs du classement général chez les hommes et chez les femmes à l'issue de la 5e étape. Le barème de points, à l’image de ce qui se fait déjà dans l’élite, peut grimper jusqu’à 10 000 unités pour le vainqueur d’une manche. “Normalement, il suffit de gagner ou d’atteindre au moins deux finales pour être qualifié”, précise Kevin Bourez. “Mais ce n’est jamais simple d’aller aussi loin [rires].”



Suivre les traces de Kauli Vaast et Tya Zebrowski La FTS a mis en place un nouvel accompagnement pour cette saison. “Nous essayons de créer une équipe tahitienne. Tous les déplacements, entraînements et logements seront partagés par nos athlètes qui vivront ensemble au quotidien lors des compétitions”, confie le premier cadre technique. Les trois participants polynésiens seront également accompagnés d’un entraîneur de renom en la personne de Hira Teriinatoofa.



La dernière édition des CS avait particulièrement souri à nos ‘aito. Le champion olympique Kauli Vaast s’était adjugé la première place en totalisant près de 30 000 points tout comme Tya Zebrowski qui est devenue à 14 ans la plus jeune surfeuse de l’histoire à obtenir son billet pour le WCT. Des résultats inspirants pour nos athlètes qui comptent bien performer dès cette semaine sur les vagues sud-africaines.





Rédigé par Valentin Fleury le Samedi 11 Juillet 2026 à 16:38 | Lu 300 fois



