Les soldats blessés de guerre demandent un suivi médical et psychologique

Tahiti, le 23 août 2022 – L'association Te Mau Aito 987, qui représente les soldats victimes des guerres, a rencontré le président du Pays, lundi. Elle a souhaité sensibiliser le président sur la situation de ces personnes qui demandent un suivi médical et psychologique.



Le président du Pays, Édouard Fritch, a reçu lundi le président de l'association Te Mau Aito 987 et deux membres de son bureau. Cette association représente les soldats victimes des guerres. Ils ont souhaité sensibiliser le président sur la situation de ces personnes. En effet, ces blessés de guerre demandent un accompagnement social afin de bénéficier d’un suivi médical, pour éventuellement faciliter une reconversion professionnelle, ainsi qu’une aide psychologique pour leurs familles, souvent durement touchées par les conséquences psychologiques liées aux blessures et aux expériences difficiles sur le terrain des guerres. Un accompagnement qui existe en métropole mais pas en Polynésie. L’association a donc demandé à Édouard Fritch de plaider la cause des blessés de guerre présents au fenua, auprès des autorités de l’Armée et des Anciens combattants.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mardi 23 Août 2022 à 11:48 | Lu 257 fois