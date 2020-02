Les scouts polynésiens se rapprochent des Scouts de France

Tahiti, le 21 février 2020 - Le Conseil du scoutisme polynésien a modifié ses statuts en vue d'une affiliation à la Fédération Scouts de France, préalable à une reconnaissance par l’organisation mondiale du scoutisme.



Le Conseil du scoutisme polynésien (CSP) a modifié ses statuts lors d’une assemblée générale extraordinaire organisée à Papeete jeudi soir dans les locaux de l’Institut supérieur de l'enseignement privé de Polynésie. Lors de cette réunion organisée en présence du président du scoutisme français, Yannick Daniel, du président de la commission de formation, Kim Delagarde et du secrétaire général du scoutisme français, Philippe Pereira, le CSP a obtenu le soutien de ses associations dans le but d’aboutir prochainement à un conventionnement par la fédération Scouts de France.



Le Conseil du scoutisme polynésien présidé par Georges Kelly est la fédération locale du scoutisme. A ce titre, il maintient un lien régulier avec le scoutisme français. De son côté, la fédération Scouts de France est un relais nécessaire à la reconnaissance scout au niveau mondial, en tant que fédération affiliée à l'organisation mondiale du scoutisme (OMMS).



Après une semaine d'échanges et de travaux relatifs à la mise en conformité du CSP par rapport aux règles de l'organisation mondiale du scoutisme, l’assemblée générale extraordinaire de jeudi a permis d’approuver les modifications statutaires et la démarche à suivre pour permettre la reconnaissance pleine et entière du CSP par le scoutisme français.