Les savates, c'est pas toujours le pied !

Gros point noir des savates et pas des moindres, on a une mauvaise démarche avec ! "Elles ralentissent la marche, on fait des pas plus petits", explique le spécialiste. Mais la lenteur est loin d'être le seul hic de cette claquette universelle. Plate et sans lien autre que la lanière du milieu, le déroulé du pied se fait mal, les doigts de pied se crispent pour adhérer à la semelle. Cette crispation peut provoquer des crampes, des tendinites, une fatigue musculaire qui peut toucher la cheville, le mollet ou encore la jambe. La personne va compenser en utilisant davantage d'autres parties de son corps. "Les Polynésiens ont d'ailleurs souvent de gros mollets musclés (...). Les pieds vont avoir tendance à s'étaler, sans compter les déformations des orteils qui aussi peuvent survenir" , note le professionnel.

Les savates peuvent parfois se révéler dangereuses. Sans attache, le pied et la cheville ne sont pas soutenus, elles glissent sur le sol humide, son propriétaire tombe, se tord la cheville... Elles peuvent également se plier ou se coincer sous une pédale de voiture et provoquer un accident.

Les tongs usées vont favoriser le développement de la corne sous le pied, parfois, des fissures, voire des crevasses vont apparaître.