Les riverains de Uturoa ont raison du futur abattoir

PAPEETE, le 22 mai 2019 – Attaqué en référé, le Pays a retiré mercredi son arrêté autorisant l’installation d’un abattoir à Uturoa sur l’île de Raiatea. Les riverains dénonçaient la proximité du projet d’abattoir avec une pension voisine.



Audience éclair mercredi après-midi au tribunal administratif. L’association de sauvegarde de l’environnement naturel, culturel et économique de Uturoa attaquait en référé l’arrêté du 28 février dernier autorisant l’installation et l’exploitation d’un abattoir sur leur commune. Abattoir situé, selon les riverains, à proximité immédiate d’une pension de famille.



Mais le recours n’a même pas été plaidé à l’audience. Le Pays a annoncé mercredi avoir retiré son arrêté. L’avocate de l’association, Me Eftimie-Spitz, a du même coup retiré son recours référé mais elle a néanmoins tenu à maintenir son recours au fond dans les prochains mois. Juste au cas où l’arrêté restait en place.

Antoine Samoyeau