Les revendeurs de John Nivière condamnés

Tahiti, le 7 juillet 2020 - Les quatre individus interpellés le 1er juillet dernier dans le cadre du trafic d’ice dirigé par le multirécidiviste John Nivière, ont été présentés en comparution immédiate hier et condamnés à des peines comprises entre 12 mois avec sursis et trois ans de prison ferme.



Troisième et dernière vague de condamnations dans le vaste réseau de trafic d’ice impliquant le trafiquant John Nivière, dit “John John”. En octobre 2019, le multirécidiviste avait été interpellé lors d’un gros coup de filet opéré par les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de Faa’a qui avait notamment permis la saisie d’armes et de 11 millions de Fcfp enterrés dans un jardin.



Après avoir arrêté les mules du réseau il y a un mois, les enquêteurs avaient procédé à quatre dernières arrestations le 1er juillet dernier. Ils avaient interpellé trois hommes et une femme enceinte qui ont été présentés en comparution immédiate pour répondre d’infractions à la législation sur les stupéfiants.



Au terme de l’audience hier, trois des individus, considérés comme ayant été des acheteurs ou des revendeurs, ont été condamnés à deux à trois ans de prison ferme. Le dernier prévenu, le frère du député Moetai Brotherson, auquel il était reproché d’avoir apporté un soutien logistique, a quant à lui écopé d’un an de prison avec sursis.