Les rendez-vous écologiques du fenua durable : "une initiative pour protéger la Terre"

Ia ora na ! Ici on essaye de créer un réseau de personnes qui veulent protéger notre Fenua et notre Terre

Avec des rdv où on discute d'écologie, on s'informe, on organise des actions ou alors on refait le monde ! Organisons, invitons, agissons régulièrement, que l'écologie fasse partie du quotidien de tous

Cette association est en fait l’ancien Colobris Tahiti il y a une petite année

les Colibris ont été obligé de changer de nom car le mouvement en France exigeait des démarches administratives lourdes pour garder le nom

En fait de tout ce qui est en lien avec l’écologie au sens large comme les sujets sociaux, solidaires, de protection des animaux

Comme ça, on ne peut plus avoir d’excuses pour dire : on ne savait pas que tel ou tel événement avait lieu ou bien que tel acteur avait mis telle chose en place

Grâce à ma formation, mon travail, mais aussi grâce aux expériences que j’ai eues et à mes propres recherches, je suis capable de répondre à des questions dans des domaines très variés.

Ça serait bien qu’il y en ait à Mahina, Taravao, Paea…

PAPEETE, le 17 juin 2019 -", peuvent lire les internautes sur la page Facebook Les Rendez-vous écologiques du Fenua Durable Plus loin : "".Ces rendez-vous sont à l’initiative de Jason Man Sang, un fervent défenseur de l’environnement. Il travaille pour l’association Manu iti fa’a ora . "", explique-t-il, "."Pour Manu iti fa’a ora, Jason Man Sang met à jour le carnet d’adresses des acteurs du changement et anime un forum fenua durable. Il effectue une veille des pages Facebook des acteurs et regroupe les actualités de chacun sur tout la Polynésie. En plus, il nourrit un agenda de tous les temps forts écologiques.", précise Jason Man Sang. "."Les rendez-vous écologiques sont une initiative personnelle. Ils consistent à réunir des curieux, volontaires, engagés qui ont des questions sur l’environnement : réduction de son impact sur la planète, recherche de contacts, de financements pour des projets, bonnes habitudes alimentaires, végétarisme, véganisme." Sinon, il peut orienter ceux qui ont des questions vers ceux qui ont les réponses.Les rendez-vous ont lieu tous les vendredis à Paofai depuis le 14 juin. Lancés il y a trois mois, ils étaient donnés le mardi avant la semaine dernière. D’autres rendez-vous, pourraient voir le jour si des volontaires venaient à se manifester pour les animer. "" À Moorea, ils sont nés il y a un mois.En plus de ces rendez-vous, Jason Man Sang annonce d’autres projets. Comme par exemple inscrire dans le temps, en toute bienveillance, des manifestations comme celle du collectif citoyen pour le climat qui s’est tenue à Moorea le 25 mai. Ou bien encore travailler sur la rédaction d’un plan d’actions local pour le climat, avec le gouvernement.