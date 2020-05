Les recommandations du conseil scientifique pour le déconfinement au fenua

Tahiti, le 13 mai 2020 – Le conseil scientifique a émis des recommandations à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur le déconfinement différencié dans les territoires d'Outre-mer. En Polynésie française, les points soulevés, notamment concernant le transport de voyageurs, rejoignent les mesures annoncées mardi par le haut-commissaire, Dominique Sorain et le président du Pays, Edouard Fritch.



Le conseil scientifique Covid-19 a remis un deuxième avis mardi sur le déconfinement des territoires d'Outre-mer à la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. Dans cet avis, il a distingué les territoires d'outre-mer en trois groupes, en fonction de la situation épidémique. Le premier groupe se distingue par une épidémie en phase croissante et ne concerne que Mayotte. Le deuxième groupe se caractérise par une épidémie en régression et concerne six territoires : la Guyane, la Réunion, la Polynésie française, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Martinique. Enfin, le troisième groupe ne contient pas ou plus d'épidémie et concerne quatre territoires : la Nouvelle-Calédonie, Saint-Bathélémy, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna.