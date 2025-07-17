

Les raies mantas en danger

Tahiti, le 15 août 2025 - Selon l’organisation pour la préservation de l’environnement, Mantas de Polynésie, 35% des raies mantas identifiées dans les lagons des îles de la Société portent aujourd’hui une blessure causée par l’activité humaine. Un chiffre qui, selon les spécialistes, augmente d’année en année.



Les différents programmes d’observation des lagons sont formels : Depuis 2015, les raies mantas observées dans les eaux des îles de la Société souffrent d’une activité humaine omniprésente et dangereuse. Et pour cause : selon le programme de suivi par photo-identification mené par l’Observatoire des requins de Polynésie et Manta Trust, “au moins 35% des raies mantas identifiées dans ces eaux portent aujourd’hui une blessure causée par l’activité humaine, soit plus d’une sur trois. Et ce chiffre augmente sensiblement d’année en année.”



Un constat qui a poussé l’organisation Mantas de Polynésie à interpeller la population locale et ses pratiques via les réseaux sociaux : “Naviguer, travailler ou pêcher dans les lagons est une richesse partagée, mais cela demande aussi une attention particulière pour tous les habitants”, souligne l’organisme. “Les raies mantas sont fragiles. Elles ne donnent naissance qu’à un seul petit après plus d’un an de gestation. Leur reproduction lente, combinée à l’augmentation des menaces, pourrait les faire disparaître en seulement quelques générations si nous n’agissons pas ensemble.”



Des gestes qui peuvent faire la différence



Et à ce titre, l’organisation Mantas de Polynésie suggère quelques recommandations pour naviguer et pêcher en toute sécurité près de ces animaux. Premièrement : éviter toute navigation ou manœuvre au-dessus d’une raie manta ou d’un site connu. Puis, réduire la vitesse à moins de 5 nœuds dans un rayon de 100 mètres autour de ces zones. Il faut également avoir une personne à l’avant du bateau pour surveiller et éviter les collisions. De plus, l’organisme suggère d’éviter de pêcher à la ligne ou au filet dans les zones particulièrement fréquentées par les raies mantas. Et enfin, celle-ci invite les pêcheurs au filet à rester à proximité pour intervenir rapidement en cas d’enchevêtrement.



“Les raies mantas n’ont pas une vision directe vers l’avant et, une fois piégées, elles sont incapables de reculer et s’emmêlent encore plus. Et comme elles doivent nager pour respirer, elles se noient rapidement lorsqu’elles sont emmêlées”, précise l’organisation Mantas de Polynésie, qui recense dernièrement douze blessures par cordages ou filets, qui ont d’ailleurs été mortelles pour deux de ces raies. L’organisme assure également que lors de son dernier bilan 46 blessures par fil de pêche ou hameçon ont été observées, ainsi que 25 blessures par hélice ou collision.

Rédigé par La rédaction le Samedi 16 Août 2025 à 19:16 | Lu 622 fois



