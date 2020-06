Les quatre projets de centre de congrès de Outumaoro examinés par le Pays

1 salle de spectacle modulable de 2 000 jusqu’à 3 000 places ;

1 salle de congrès de 600 places, sécable à moitié ;

1 salle de congrès de 300 places pouvant servir de salle de répétition de manière optionnelle ;

1 grand théâtre de 850 à 900 places, sécable à moitié ;

1 petit théâtre de 350 places ;

1 espace d’exposition destiné à recevoir une grande variété d’évènements y compris de démonstration sportive si cela est techniquement possible ;

Plusieurs espaces mixtes de restauration, networking ou d’accueil dédiés ;

6 à 8 salles de travail pour les congrès configurables selon les besoins ;

1 parking de 1 500 places

Le jury du futur complexe de salles de spectacles et centre de congrès qui sera installé sur les plateaux de Outumaoro se réunit pendant deux jours, jeudi et vendredi, à la présidence pour assister à la présentation des projets architecturaux des quatre candidats retenus pour ce projet : Grimshaw, 2Portzamprac, A+ Architecture et Zaha Hadid. Selon le communiqué du Pays, ce projet de centre de congrès "est une composante majeure du projet Le Village Tahitien" et destiné à accueillir des congrès, spectacles, expositions ainsi que des festivals ou conférences. Il comprendra :