Les professeurs de musique du conservatoire sur scène le 15 février

PAPEETE, le 24 janvier 2019 - Le conservatoire artistique de Polynésie française fête ses 40 ans en 2019. Pour lancer les festivités les 21 professeurs de musique de l’établissement seront sur la scène du Petit théâtre de la Maison de la culture le vendredi 15 février pour un concert unique.



" C’est en quelque sorte l’étincelle, le concert qui va inaugurer notre année de fête ", indique Frédéric Cibard, chargé de la communication du conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Ce concert, premier des 40 ans de l’établissement, sera assuré par les professeurs de musique des différentes sections : classique, blues et jazz.



Un devoir de mémoire



" Nous avons un devoir de mémoire. L’idée est de rendre hommage à tous les acteurs d’hier et d’aujourd’hui ", explique Frédéric Cibard qui cite : " les pères fondateurs, Maco Tevane et Claude Malric, le premier directeur, les enseignants, les élèves… "



Le concert des professeurs consistera en un programme varié alternant jazz/musiques contemporaines et classique. Il mettra en avant 21 professeurs regroupés en formations originales (trio, quartet, quintet).



La soirée devrait durer une heure vingt minutes et permettra de (re)découvrir des grands compositeurs et grands standards comme la célèbre Romance de Rachmaninoff proposé à 6 mains, l’Hiver de Vivaldi, le Trio du dimanche de P. Manchot. Il y aura également des œuvres de Herbie Hancok, Claude Bolling….



Une trentaine de galas, concerts, auditions…. En 2019



Courant 2019, plus d’une trentaine de galas, concerts, auditions et spectacles sont annoncés. Le public aura l’occasion d’entendre et d’admirer toutes les formations orchestrales classiques et traditionnelles ainsi que le chœur des adultes.



Les comédiens, jeunes et confirmés, du cours d’art dramatique, les groupes de rock du département des musiques actuelles et le big band de l’établissement seront aussi de la partie avec notamment les Nuits du jazz en mars. De nombreuses rencontres interculturelles auront lieu sur le pae pae de l’établissement.



" L’OPT éditera un timbre commémoratif courant juillet et nous allons réaliser un clip vidéo sous la direction de Stéphane Rossoni, avec tous les élèves du CAPF ", annonce Frédéric Cibard. Ils sont 2 000 inscrits.