Les procurations facilitées pour le second tour des municipales

Tahiti, le 19 juin 2020 - Le second tour des élections municipales, reporté en raison de l’épidémie de Covid-19, aura lieu le 28 juin. En raison du contexte sanitaire, le recours aux procurations est facilité. L’attestation sur l’honneur spécifiant le motif pour lequel l’électeur ne peut se rendre aux urnes ne sera notamment plus exigée.



A l’approche du second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin prochain et suite aux recommandations formulées par le Conseil scientifique national, le gouvernement central a adopté des mesures permettant d’adapter la campagne électorale et le scrutin au contexte sanitaire, en facilitant notamment l’établissement des procurations.



Ainsi, les procurations établies en vue du second tour initialement prévu au mois de mars restent valables le 28 juin. L’attestation sur l’honneur spécifiant le motif pour lequel l’électeur est dans l’incapacité de se rendre aux urnes ne sera, par ailleurs, plus demandée.